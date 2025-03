Google: acquisizione di AdHawk per l'eye-tracking

È ormai noto il fatto che Google intende rientrare nel campo degli occhiali smart e sta collaborando con Samsung per la messa a punto di un dispositivo del genere basato su Android XR e del visore Project Moohan. Tuttavia, sembra che “big G” abbia ambizioni ancora maggiori, che potrebbero culminare nel rilascio di una soluzione proprietaria.

Google potrebbe acquisire AdHawk Microsystems per 115 milioni di dollari

Bloomberg, infatti, riferisce che Google è in trattative finali per acquisire la società canadese AdHawk Microsystems, che produce tecnologia di tracciamento oculare. Andando maggiormente in dettaglio, viene suggerito che Google potrebbe acquistare la startup per 115 milioni di dollari. Lo staff di AdHawk potrebbe unirsi al team Android XR di Google se e quando l’accordo verrà chiuso.

Per chi non ne fosse a conoscenza, AdHawk ha creato chip, hardware e software per consentire l’eye tracking avanzato. Offre questa tecnologia ad altri produttori per permettere loro di creare dispositivi utili per determinare dove un utente sta guardando. L’USP di AdHawk è il suo componente di tracciamento oculare a bassa potenza, che può analizzare le cornee e le pupille di un utente più velocemente dei sensori rivali. La startup ha altresì sviluppato degli occhiali chiamati MindLink.

L’eye-tracking è una caratteristica di fondamentale importanza per occhiali e visori per la realtà aumentata e virtuale. Accoppiato con Android XR e l’aiuto dell’intelligenza artificiale, il prossimo prodotto di Google potrebbe pertanto attirare molto l’attenzione dei consumatori e comunque sicuramente molto più di quanto gli oramai vetusti – ma non dimenticati! – Google Glass abbiano saputo fare.