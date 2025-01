In arrivo gli occhiali AR di Samsung e Google con Android XR

Samsung e Google stanno sviluppando insieme un paio di occhiali per la realtà aumentata. Ad annunciarlo è TM Roh, top manager di Samsung, in un’intervista a Bloomberg. I dettagli sono ancora pochi, ma è chiaro che i due colossi del tech vogliono sfidare Meta sul terreno degli occhiali smart.

Samsung e Google uniscono le forze per gli occhiali AR

Quando potremo mettere le mani su questi occhiali AR? Difficile dirlo con precisione. Roh si limita a dichiarare che Samsung e Google “cercheranno di raggiungere la qualità e la prontezza desiderate il prima possibile“. Insomma, non c’è una data ufficiale, ma la sensazione è che il progetto sia già in fase avanzata.

L’annuncio arriva a pochi mesi dalla presentazione in pompa magna degli Orion, i primi occhiali AR di Meta. Un prodotto impressionante, anche se per ora riservato agli sviluppatori e non destinato al grande pubblico. Con la mossa di Samsung e Google, la partita per la conquista della realtà aumentata si fa sempre più interessante.

Android XR, la piattaforma del futuro

Gli occhiali AR di Big G e Samsung potrebbero sfruttare Android XR, il nuovo sistema operativo che Google ha appena annunciato per visori e occhiali smart. Una piattaforma che promette di unificare e semplificare lo sviluppo di app e servizi per la realtà mista.

Ne abbiamo avuto un assaggio con il Project Moohan, il visore presentato da Samsung all’Unpacked. Un dispositivo che fonde le caratteristiche di un Meta Quest 3 con quelle di un Vision Pro, offrendo un’esperienza immersiva ma anche fruibile in modalità “passthrough”. Chissà che gli occhiali AR non seguano la stessa filosofia.

Galaxy S25, il re degli smartphone

Ma gli occhiali AR non sono stati l’unica novità dell’Unpacked. Samsung ha anche svelato la nuova gamma Galaxy S25, che comprende i modelli base, Plus e Ultra. Smartphone all’avanguardia, con fotocamere sempre più potenti, design raffinati e prestazioni da urlo.

La ciliegina sulla torta? Il vetro del Galaxy S25 Ultra, che secondo Samsung resiste a cadute da altezze considerevoli su superfici dure come il cemento. Una caratteristica che farà la gioia dei più maldestri.