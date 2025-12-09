Google aggiorna Doppl con un feed di scoperta per gli acquisti

Google ha annunciato l’introduzione di un feed di scoperta fare acquisti diretti su Doppl, la sua app sperimentale che mostra come potrebbero stare addosso diversi outfit senza nemmeno alzarsi dal divano.

Bata scorrere un feed di video AI, dove una versione digitale di se stessi sfoggia abiti veri, se si vede qualcosa di bello qualcosa, si clicca e si compra. Un po’ come accade su TikTok o Instagram, ma senza gli influencer a fare da tramite.

Su Doppl di Google arriva un feed per scoprire vestiti e comprarli direttamente

Il nuovo feed di scoperta mostra video generati dall’intelligenza artificiale di prodotti reali, con suggerimenti di outfit basati sul proprio stile personalizzato. Google determina questo stile analizzando le preferenze che si condividono con Doppl e gli articoli con cui si interagisce. Praticamente l’app ci studia mentre scrolliamo, impara cosa ci piace e comincia a suggerire cose simili.

Quasi tutto nel feed è acquistabile, con link diretti ai commercianti. Si vede un paio di jeans che sta bene sul proprio avatar? Clic, si aggiunge al carrello, e si compra.

I feed di video brevi su TikTok e Instagram hanno abituato milioni di persone a scorrere contenuti visivi e acquistare quello che vedono. La differenza è che su quelle piattaforme ci sono influencer veri che indossano i prodotti, parlano, si muovono, esistono. Su Doppl è tutto generato dall’intelligenza artificiale.

Niente esseri umani che dicono “link in bio”, solo avatar virtuali che sfilano in video AI. Alcuni potrebbero trovare la cosa inquietante. Google probabilmente la considera un modo intelligente per mostrare prodotti in un formato familiare senza dover pagare influencer o gestire partnership con creator.

La strategia disperata di Google nell’e-commerce

Che Google provi una nuova strategia di shopping non è così strano, visto che sta perdendo terreno nell’e-commerce. Amazon domina incontrastato, i social media hanno trasformato la scoperta di prodotti in intrattenimento, e Google Shopping sembra sempre più un catalogo polveroso confrontato alla vivacità di TikTok Shop o Instagram Shopping.

Doppl è un esperimento per capire se le persone sono disposte a comprare abiti mostrati da versioni AI di se stessi invece che da modelle e modelli professionisti o influencer. I video generati dall’AI non sono una novità per Doppl. L’app già creava immagini statiche di una versione virtuale di se stessi vestiti in vari modi, e poteva trasformare queste immagini in brevi video. Il nuovo feed prende questa tecnologia e la trasforma in un’esperienza di scoperta continua.

Disponibile solo negli USA (e solo se per i maggiorenne)

Per ora il feed è in fase di lancio su Doppl per iOS e Android negli Stati Uniti, ed è riservato agli utenti sopra i 18 anni.