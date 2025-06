Google elimina i camerini per sempre con l'app Doppl

Google ha appena lanciato Doppl, un’app che fa provare i vestiti senza mai uscire di casa. Si carica una foto del proprio corpo, si sceglie un outfit da qualsiasi immagine online, e l’AI crea un video con indosso quei vestiti.

Come provare qualsiasi vestito senza uscire di casa con Doppl di Google

Quanto tempo perso nei camerini claustrofobici, a lottare con sudore, zip che non si chiudono e luci spietate? Google ha deciso che è ora di dire basta. Doppl va oltre i tradizionali sistemi di prova virtuale che fanno sembrare un manichino. È un sistema AI che crea video realistici di noi mentre indossiamo qualsiasi outfit visto online.

Basta caricare l’immagine di un outfit visto su un amico, su social media o nella vetrina di un negozio, e in pochi secondi si ha un video personalizzato che mostra esattamente come si starebbe con quei vestiti. In pratica, non c’è più bisogno di andare in negozio per “vedere come sta”. Non si deve ordinare online sperando che vada bene.

Come funziona Doppl

Il processo è semplicissimo:

Si carica una foto del proprio corpo (vestito, ovviamente);

Si sceglie un outfit da qualsiasi immagine;

E si ottieni un video AI che mostra il risultato finale.

L’intelligenza artificiale non si limita a sovrapporre i vestiti. Crea effetti visivi dinamici che tengono conto delle proporzioni, dei movimenti, di come il tessuto cade sul corpo.

Google è onesta: Doppl è ancora un esperimento. Vestibilità, dettagli, colori potrebbero non essere perfetti al 100%. Ma ecco il punto, non deve essere perfetto. Deve solo essere abbastanza buono da far capire se vale la pena comprare quel vestito.

Per chi si scoccia a provare i vestiti, questa è l’app giusta. Quante volte sarà capitato di rinunciare a comprare qualcosa solo perché non si aveva voglia di guidare fino al negozio, trovare parcheggio, fare la fila per il camerino, ecc.? Doppl vuol dire fare shopping senza stress e senza perdite di tempo. Ed è proprio per questo che avrà successo.

Disponibilità limitata (per ora)

Doppl è disponibile solo negli Stati Uniti su Android e iOS. Google non ha detto quando (o se) arriverà nel resto del mondo. Ma considerando la velocità con cui Google sta sviluppando tecnologie AI per lo shopping, probabilmente non dovremo aspettare molto.

Google ha già lanciato AI Mode in Google Search per lo shopping intelligente; il checkout automatico che compra per l’utente al prezzo giusto e Virtual try-on per provare gli articoli su Google Shopping.