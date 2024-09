Google aggiorna strumento di shopping AI per provare i vestiti

Google ha annunciato l’espansione del suo innovativo strumento di shopping AI (Try-on), che consente agli utenti di visualizzare come un capo di abbigliamento starebbe su una persona con il loro tipo di corpo. Dopo aver debuttato con i top da donna di diversi marchi, la funzione ora include anche i vestiti, tra le categorie di abbigliamento più ricercate. Per il momento, è disponibile solo per gli utenti USA.

Google amplia tool virtuale AI per provare migliaia di abiti

Quando gli utenti cercheranno un abito su Google, vedranno comparire un nuovo badge “Try-on” (Prova). Selezionando un abito, si aprirà lo strumento AI per la prova virtuale, che mostra modelli con diverse corporature, dalla XXS alla XXXL. Gli utenti potranno scegliere il modello che corrisponde alla loro taglia e provare virtualmente gli abiti. In questo modo, potranno farsi un’idea più precisa di come il capo sta addosso prima di procedere all’acquisto.

Sfide tecnologiche e soluzioni innovative

Per mettere a punto lo strumento e aggiungere il supporto per gli abiti, Google ha dovuto affrontare diverse sfide. A differenza dei top, gli abiti coprono una parte maggiore del corpo e presentano dettagli più complessi in termini di drappeggio, silhouette, lunghezza e forma. Il modello AI Virtual Try-On (VTO) esistente, pur essendo in grado di diffondere con successo immagini a bassa risoluzione, spesso portava alla perdita dei dettagli importanti di un abito.

Per risolvere questo problema, il team di ricerca di Google ha ideato una nuova strategia di addestramento chiamata “VTO-UNet Diffusion Transformer (VTO-UDiT)“. Questo approccio inizia la diffusione di immagini a bassa risoluzione e si addestra gradualmente a una risoluzione più alta durante il processo di diffusione, garantendo la ricreazione accurata di dettagli fini come pieghe, stampe e trama dei tessuti.

SIMKHAI e Google insieme per un’esperienza di shopping esclusiva

Google ha stretto una partnership con SIMKHAI, un noto brand di moda, per offrire agli utenti un’esperienza di shopping unica nel suo genere. Grazie a questa collaborazione, gli acquirenti potranno provare virtualmente alcuni abiti della collezione presentata durante la sfilata di settembre di SIMKHAI a New York e preordinarli direttamente dal sito ufficiale del brand.