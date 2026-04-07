Google AI Edge Eloquent: nuova app di dettatura AI, anche offline

Senza un vero e proprio annuncio ufficiale, Google AI Edge Eloquent ha fatto il suo debutto su App Store in download gratuito per iOS. È un’applicazione di dettatura che come impone il trend del momento si basa sull’intelligenza artificiale. Si basa sulla funzionalità ASR (automatic speech recognition) dei modelli Gemma e, come caratteristica più interessante, ha la possibilità di essere utilizzata completamente offline.

È disponibile l’app di dettatura Google AI Edge Eloquent

Riconosce quanto pronunciato, lo trascrive e appena si preme Pausa o Stop filtra in automatico riempitivi come ah o ehm . C’è anche la possibilità di conferire uno stile al testo ottenuto scegliendo tra Punti chiave, Formale, Breve e Lungo. Attenzione: il rollout non ha ancora preso ufficialmente il via in Italia. La qualità degli screenshot allegati qui sotto è pessima, ma sono quelli tratti dalla scheda dell’app.

Dite addio alla modifica manuale e alle trascrizioni vocali imprecise. Google AI Edge Eloquent è un’app di dettatura avanzata progettata per colmare il divario tra il parlato naturale e un testo professionale e pronto all’uso. A differenza dei software di dettatura standard che trascrivono letteralmente esitazioni e parole di riempimento, Eloquent utilizza l’intelligenza artificiale per catturare il significato che intendete esprimere.

Un selettore permette di passare all’elaborazione cloud a quella in modalità offline, in un istante. Nel secondo caso, i modelli sono scaricati in locale. Un’altra funzionalità interessante è quella che consente di creare un dizionario personalizzato importando ad esempio le conversazioni di Gmail oppure aggiungendo da sé parole all’elenco. Non mancano poi statistiche relative al numero di parole e alla loro frequenza (per minuto).

Al momento non c’è ancora la versione Android, ma non dovrebbe tardare ad arrivare. Sorprende il fatto che bigG abbia scelto dare il via alla distribuzione di Google AI Edge Eloquent senza un vero e proprio annuncio ufficiale.