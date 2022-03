Google chiede il tuo aiuto per l'Ucraina

Aprendo uno dei tanti servizi di Google, dal motore di ricerca alla casella Gmail, può capitare di veder comparire il messaggio Sostiene gli aiuti in Ucraina come nello screenshot qui sotto. Il gruppo di Mountain View invita gli utenti a effettuare una donazione in favore delle realtà impegnate in Ucraina, promettendo di raddoppiarla devolvendo la stessa cifra.

Donazioni all’Ucraina: l’iniziativa di Google

Un click su Dona ora rimanda al sito google.org/ukraine-relief in cui sono elencati i progetti sostenuti dall’iniziativa di beneficenza. Le organizzazione destinatarie sono UNHCR, UNICEF, World Food Programme.

Per aiutare ulteriormente i soccorsi, Google.org donerà una somma pari ad ogni donazione inviata per questa campagna entro il 30 aprile, fino a un massimo di 5 milioni di dollari. Dona insieme a noi alle organizzazioni elencate di seguito.

L’impegno di bigG in favore del popolo ucraino è noto fin dai primi giorni del conflitto, quando il gruppo ha disattivato alcune funzionalità di Maps potenzialmente esposte ad abusi e bloccato la monetizzazione attraverso YouTube per gli inserzionisti russi.

Fra i tanti progetti messi in campo da realtà di ogni tipo per raccogliere fondi da devolvere alla popolazione ucraina, il più bizzarro è forse quello di Citizen Brick che ha creato e messo in vendita una minifigure LEGO di Zelensky andata subito sold out.