Google Analytics è fermo: schermata bianca e altri problemi

Una schermata bianca è tutto ciò che ci si trova di fronte provando in questo momento ad accedere a Google Analytics. Non è chiaro quale sia la natura dell’intoppo e al momento dal gruppo di Mountain View non sono giunte dichiarazioni in merito.

Problemi con Google Analytics: le segnalazioni

Il problema sembra interessare sia la versione del servizio accessibile da desktop sia quella fruibile da dispositivi mobile. Stando ai primi feedback raccolti in rete, pare manifestarsi in modo diverso per diversi utenti, qualcuno si trova automaticamente indirizzato alla console di amministrazione.

Poche le segnalazioni raccolte dal sito Downdetector. Ciò testimonia che si tratta di una situazione circoscritta oppure che gli utenti hanno appena iniziato a farci i conti. La dashboard ufficiale non segnala alcuna anomalia.

Aggiornamento (06/05/2021, 08.05): la situazione sembra tornare alla normalità.