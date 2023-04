Google annuncia Nearby Share per Windows

Google ha lanciato Nearby Share (Condividi nelle vicinanze in italiano) nel 2020 per consentire la condivisione rapida dei file tra dispositivi Android (smartphone e tablet) e ChromeOS. L’anno scorso sono stati introdotti alcuni miglioramenti e ora, come promesso, l’azienda di Mountain View ha rilasciato la versione beta per Windows.

Nearby Share: condivisione tra Android e Windows

La funzionalità Nearby Share è oggi presente su oltre 3 miliardi di dispositivi Android. Il supporto per Windows permetterà sicuramente di incrementare il numero dei dispositivi. Il diretto concorrente è Phone Link (Collegamento al telefono) di Microsoft, ma funziona solo su Windows 11 e su pochi smartphone (principalmente di Samsung).

Nearby Share è compatibile anche con Windows 10 e con tutti i dispositivi che eseguono almeno Android 6. Dopo aver installato l’app Nearby Share Beta per Windows è possibile inviare file al dispositivo Android nelle vicinanze o da quest’ultimo al PC, in base alle preferenze di visibilità, tramite Bluetooth o WiFi.

L’app funziona quando aperta o in background. È sufficiente trascinare foto, video o documenti nella finestra dell’app o selezionare l’opzione nel menu contestuale. Il trasferimento tra due dispositivi dello stesso utente è immediato, se viene usato lo stesso account Google. L’operazione viene automaticamente accettata, anche se lo schermo è spento. Per inviare file da Android è sufficiente scegliere il PC nell’elenco (l’app per Windows deve essere in esecuzione).

Nearby Share Beta per Windows è attualmente disponibile negli Stati Uniti e altri paesi. Purtroppo non ancora in Italia, ma lo sarà certamente nei prossimi mesi.