Google blocca le AI Overview su Trump e la demenza?

Cosa succede quando si cerca su Google Trump mostra segni di demenza ? Nessuna panoramica AI, nessuna sintesi, solo un elenco di link. Un comportamento curioso, soprattutto se confrontato con query simili su altri presidenti. Per Biden, ad esempio, Google offre una risposta riassuntiva che chiarisce l’assenza di diagnosi pubbliche. Per Obama, la modalità AI conferma che non ci sono prove mediche di demenza. Ma per Trump, il silenzio è quasi totale.

Le ricerche su Trump e demenza non generano risposte AI

Non è solo la parola “demenza” a essere filtrata. Anche le ricerche su Alzheimer, senilità o lucidità mentale legate a Trump vengono trattate in modo diverso. AI Mode si limita a mostrare dieci link, senza alcuna sintesi. Un comportamento che solleva dubbi sulla coerenza del sistema e sulle scelte editoriali dietro le quinte.

Quando si cerca Biden mostra segni di demenza? , Google risponde con cautela, ma risponde. La panoramica AI sottolinea che non ci sono prove cliniche pubbliche. Lo stesso discorso vale per Obama, con una risposta che esclude qualsiasi dichiarazione medica ufficiale. La differenza nel trattamento delle query è evidente, e non passa inosservata.

Una questione politica?

Il tempismo è curioso. Proprio questa settimana, Google ha accettato di pagare 24,5 milioni di dollari per chiudere una causa legata al ban dell’account YouTube di Trump. E mentre l’azienda ribadisce che non tutte le ricerche generano panoramiche AI, il dubbio resta. Si tratta di una scelta tecnica o di una precauzione politica? Il portavoce Davis Thompson non ha fornito spiegazioni specifiche, limitandosi a citare le linee guida generali.

Panoramiche AI: uno strumento potente, ma non infallibile

Google ha sempre sottolineato che le AI Overview è una funzione sperimentale e soggetta a errori. Ma quando si tratta di figure pubbliche di rilievo, la mancanza di trasparenza può diventare un problema. Soprattutto se le risposte AI sembrano variare in base al nome cercato…