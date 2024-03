Google blocca i messaggi RCS su smartphone rooted

Come hanno segnalato molti utenti su Reddit e la pagina di supporto ufficiale, Google ha bloccato l’invio e al ricezione dei messaggi RCS (Rich Communication Services) su smartphone rooted per motivi di sicurezza.

Android consente abbastanza facilmente il rooting. La tecnica può essere sfruttata per ottenere privilegi root e quindi aggirare alcune limitazioni del produttore o dell’operatore telefonico. È utile ad esempio per eliminare le app preinstallate, alcune delle quali considerate bloatware.

Negli ultimi giorni sono aumentate le segnalazioni di utenti che non possono più usare il protocollo RCS nell’app Messaggi. Come si può vedere nel video, i messaggi spariscono subito dopo l’invio.

Heads up: Users are reporting that the Google Messages app won't let them send or receive RCS messages if the OS is rooted or hasn't passed GMS certification (like most custom ROMs).

It seems that Google Messages has implemented Play Integrity API attestation checks, so be aware… pic.twitter.com/IwEKJQ0Z2v

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) February 29, 2024