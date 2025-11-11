Google celebra Gemini Home, ma le FAQ dicono altro

Google ha iniziato a lanciare Gemini come nuovo assistente vocale per i suoi altoparlanti intelligenti due settimane fa e, in un post sul blog che celebra l’anniversario, l’azienda sembra convinta che tutto stia andando alla grande. Cita persino un utente entusiasta. Ma se si scorre fino alla sezione FAQ dello stesso post, la realtà è leggermente diversa. Anzi, decisamente diversa. Le due domande più frequenti da parte di chi ha ricevuto il nuovo assistente sono rivelatrici.

Google dice che Gemini Home funziona alla grande, gli utenti segnalano problemi

La prima domanda frequente è: L’assistente vocale Gemini for Home non capisce bene la mia richiesta… (Esempio: ho provato a impostare una sveglia per le 17:00, ma l’ha impostata per le 5:00) .

La seconda domanda frequente è: L’assistente vocale Gemini Home non controlla correttamente i miei dispositivi domestici. Cosa devo fare? .

Non è esattamente il massimo. Anzi, è piuttosto imbarazzante. Controllare i dispositivi connessi, come luci, serrature, termostati, e fare ciò che gli viene chiesto sono letteralmente i due requisiti fondamentali di un assistente vocale domestico. Se Gemini non riesce a capire la differenza tra le 5 del mattino e le 5 del pomeriggio, o se accende le luci sbagliate, abbiamo un problema. Un problema bello grosso.

Gemini diventerà l’assistente vocale predefinito su tutti gli altoparlanti e i display smart Google Home, quindi deve davvero svolgere bene queste funzioni basilari. Non è un optional.

Il lancio di Gemini fa parte di una revisione completa di Google Home chiamata Gemini for Home. Questo porta l’intelligenza artificiale nell’app Google Home sotto forma di una nuova interfaccia chatbot chiamata “Ask Home“, che permette di controllare l’app usando comandi in linguaggio naturale. Si estende anche alle telecamere di sicurezza Nest. Permette, infatti, di generare descrizioni di ciò che vedono e di inserirle nella smart home sotto forma di un “Home Brief” giornaliero.

La nuova app e le funzionalità delle telecamere sono state introdotte all’inizio di ottobre per tutti gli utenti, anche se alcune caratteristiche richiedono un abbonamento. Ma per ottenere l’assistente vocale Gemini bisogna seguire una procedura di registrazione all’Early Access incredibilmente complessa, iniziata il 28 ottobre, che è completamente separata dal programma Public Preview. E poi bisogna aspettare. E aspettare ancora.

La diffusione di Google Home al rallentatore

Sulla scia di Amazon con il suo Alexa Plus, Gemini si sta diffondendo molto lentamente sugli altoparlanti intelligenti. Google ha precisato che non sarà disponibile per tutti fino alla prossima primavera, quando dovrebbe arrivare anche il nuovo altoparlante intelligente Google Home. È una strategia prudente, forse fin troppo. O forse Google sa benissimo che ci sono problemi da risolvere e preferisce limitare il danno rilasciando il prodotto con il contagocce invece che su larga scala.

Le promesse (e i problemi) di Gemini

Quando Gemini arriverà sui dispositivi, dovrebbe portare un assistente vocale completamente nuovo sugli smart display e sugli smart speaker di Google. Più conversazionale, capace di comprendere il linguaggio naturale e interpretare il contesto.

Google sostiene che Gemini sarà anche più efficace nel controllare la smart home, in parte perché non sarà necessario usare formulazioni specifiche e sarà possibile impartire più comandi contemporaneamente. In teoria, un comando tipo Ehi Google, accendi le luci tranne quelle della camera da letto, accendi la TV, chiudi a chiave la porta d’ingresso e alza la temperatura qui dentro dovrebbe funzionare.

In teoria. Nella pratica, alcuni primi commenti su Reddit indicano che concatenare più comandi non funziona ancora. E ironia della sorte, una versione limitata di questa funzione era già presente nel vecchio Google Assistant. Il che significa che Gemini potrebbe aver fatto un passo indietro rispetto a quello che sostituisce.

Gli ostacoli con il controllo della smart home sono probabilmente uno dei motivi per cui Gemini sta procedendo così lentamente. Come dimostra il lancio di Alexa Plus, l’AI generativa e la casa intelligente non vanno molto d’accordo. Il vecchio Google Assistant e l’Alexa originale erano basati su un’infrastruttura di comando e controllo: quando viene emessa questa istruzione, esegui questa azione. Semplice e affidabile.

I nuovi assistenti basati su LLM e AI generativa non funzionano allo stesso modo. Quello che conferisce a questi sistemi la capacità di essere più conversazionali e di comprendere il contesto, comporta anche un margine di errore molto più ampio.

Quando si chiede a un assistente vocale di accendere la luce del soggiorno, dovrebbe accendere la luce del soggiorno. Ogni volta. Sempre. Senza eccezioni, senza interpretazioni creative, senza margini di errore. E non la luce della camera da letto perché ha deciso che probabilmente si intendeva quella, o che imposti una sveglia per le 5 del mattino invece delle 5 del pomeriggio perché ha interpretato il contesto in modo sbagliato.

La strada è ancora lunga

Questa sfida è qualcosa che sia Amazon che Google stanno ancora cercando di superare. C’è ancora molta strada da fare prima di poter affidare con sicurezza le nostre case intelligenti a questa nuova generazione di assistenti AI.

Google può pubblicare tutti i post celebrativi che vuole, citare tutti gli utenti entusiasti che trova. Ma quando le prime due domande delle FAQ riguardano il fatto che l’assistente non capisce le richieste base e non controlla correttamente i dispositivi, vuol dire solo una cosa: Gemini Home non è pronto. Non ancora. E forse non lo sarà per un po’.