Google porta i chatbot AI personalizzati su Workspace con Gems

Google ha appena portato i Gems, chatbot AI personalizzabili, direttamente dentro Gmail, Documenti, Fogli e tutte le app Workspace.

Google Gems arriva su Workspace con i chatbot AI personalizzati

I Gems sono chatbot creati dagli utenti, per gli utenti. Non sono AI generiche, ma assistenti digitali addestrati specificamente per le proprie esigenze lavorative. Prima si potevano usare solo nell’app Gemini. Ora sono nella barra laterale di ogni applicazione Google che si usa quotidianamente.

Google ha già preparato alcuni modelli pronti all’uso: Brainstormer per le idee creative, Writing editor per migliorare i testi, Coding per i programmatori e Learning guide per chi studia.

Facciamo qualche esempio di casi d’uso:

Per gli insegnanti : Si può creare un Gem che genera piani di lezione in base alla struttura richiesta dalla propria scuola. Basta fornire grado, materia e argomento, e il chatbot AI restituisce una lezione completa e conforme.

: Si può creare un Gem che genera piani di lezione in base alla struttura richiesta dalla propria scuola. Basta fornire grado, materia e argomento, e il chatbot AI restituisce una lezione completa e conforme. Per giornalisti : È possibile sviluppare un assistente che estrae automaticamente le informazioni chiave dai comunicati stampa, risparmiando ore e ore di lettura.

: È possibile sviluppare un assistente che estrae automaticamente le informazioni chiave dai comunicati stampa, risparmiando ore e ore di lettura. Per gli studenti: Si può costruire un tutor digitale che scompone argomenti complessi in spiegazioni semplici, adattate al proprio livello di comprensione.

Le possibilità sono praticamente infinite.

Come funzionano i Gems?

I Gems si integrano perfettamente nell’ecosistema Workspace. Si possono menzionare con la @, permettergli di accedere ai propri file e cartelle, usarli mentre si scrive un documento o si compone un’email. Il pulsante “Chiedi a Gemini” nell’angolo in alto a destra apre la porta verso questi assistenti personalizzati. Non serve essere un esperto di programmazione, basta usare il linguaggio naturale per “addestrare” il proprio Gem.

I Gems imparano dalle proprie istruzioni e si comportano sempre allo stesso modo, per garantire coerenza nel lavoro. Non si deve spiegare ogni volta cosa si vuole, lo sanno già.

Disponibilità e accesso

Il roll out sarà graduale nel corso delle prossime due settimane. Gli amministratori non devono configurare nulla, la funzione si attiva automaticamente. Per creare nuovi Gems si deve ancora andare sul sito di Gemini, ma una volta creati saranno su Workspace.