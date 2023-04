Google chiude Currents e aggiorna Chat

Google ha annunciato che Currents non sarà più disponibile dal prossimo 5 luglio 2023. La chiusura del servizio era stata comunicata oltre un anno fa. Gli amministratori dovranno effettuare la transizione alla funzionalità Spazi in Google Chat, sfruttando la migrazione automatica dei dati. A proposito di Chat, l’azienda di Mountain View ha introdotto il nuovo Material Design 3.

Addio a Currents, migrazione a Spaces

Currents era stato annunciato quasi tre anni fa come sostituto enterprise di Google+ (le app Android e iOS sono arrivate un mese dopo). Ora anche Currents verrà abbandonato dall’azienda di Mountain View e sostituito da Spaces. L’addio definitivo è fissato per il 5 luglio 2023.

Gli amministratori di Google Workspace possono scaricare i dati con Takeout fino all’8 agosto 2023. Prima di attivare la migrazione automatica nella console è necessario verificare il rispetto dei requisiti per Google Chat, soprattutto se l’accesso a Spazi è consentito agli utenti esterni all’azienda.

Nel corso dell’ultimo anno sono state aggiunte a Chat molte funzionalità che permettono di collaborare e rimanere in contatto con i colleghi di lavoro. All’inizio del mese sono state annunciate nuova modalità di condivisione delle informazioni e controlli per il gestore degli Spazi.

Per quanto riguarda invece l’aspetto estetico, Google ha attivato il Material Design 3 anche per Chat, come già fatto per Gmail, Drive, Documenti, Fogli e Presentazioni. Gli utenti noteranno modifiche a colori, caratteri e layout in vari elementi dell’interfaccia (colonna sinistra di navigazione, finestra dei messaggi, pannello Spaces e altri). Il rollout sarà graduale e verrà completato in circa 15 giorni.