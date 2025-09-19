Google Chrome: tutte le nuove funzionalità AI

Google ha annunciato il “più grande aggiornamento di Chrome della sua storia“. Il browser dell’azienda di Mountain View non viene solo utilizzato per il rendering delle pagina web, ma offre ora un’esperienza più proattiva, in quanto comprende informazioni complesse e anticipa le necessità degli utenti grazie all’integrazione di Gemini. Ecco tutte le novità che rendono Chrome più intelligente.

Gemini in Chrome senza abbonamento

Fino ad ieri, l’uso di Gemini in Chrome richiedeva l’abbonamento AI Pro o AI Ultra. L’accesso all’assistente AI è ora gratuito per tutti gli utenti (inizialmente solo in inglese negli Stati Uniti) all’interno della versione desktop (Windows e macOS) del browser (presto arriverà anche in Chrome per Android e iOS).

Gemini può rispondere a domande, trovare riferimenti nei video su YouTube e generare riassunti, comprendendo il contenuto nelle schede aperte, senza la necessità di passare da una scheda all’altra. È sufficiente cliccare sul nuovo pulsante visibile in alto a destra. In futuro potrà anche trovare le pagine vistate analizzando la cronologia e consentire di riprendere la lettura dal punto in cui era stata interrotta.

Nei prossimi mesi verranno aggiunte le capacità agentiche. Chrome potrà eseguire azioni per conto dell’utente (con il suo permesso), come prenotare un tavolo al ristorante o trovare un prodotto online e metterlo nel carrello (quindi fino alla pagina di pagamento).

Oltre che YouTube, Gemini in Chrome può accedere ad altre app Google, come Maps, Calendar e Docs, per velocizzare diverse operazioni e migliorare la produttività.

Solo in inglese negli Stati Uniti è possibile sfruttare la omnibox potenziata. Gli utenti devono solo digitare i prompt di ricerca nella barra degli indirizzi per ottenere risposte relative alla pagina attuale tramite AI Overview. Per ulteriori informazioni è possibile sfruttare AI Mode (è stato aggiunto il pulsante dedicato nella barra degli indirizzi).

Le ultime tre novità riguardano la sicurezza. La modalità Enhanced Protection di Safe Browsing utilizza già il modello Gemini Nano per identificare le truffe del supporto fasullo. La protezione verrà estesa anche ai siti che mostrano falsi regali e falsi avvisi di virus.

Chrome sfrutta infine l’intelligenza artificiale per rilevare le notifiche di spam e le password compromesse consentendo di bloccarle e cambiarle con un solo click.