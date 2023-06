Google Chrome: update rende più sicuro il gestore password

Se giusto pochi giorni addietro abbiamo avvisato tutti voi lettori della necessità di aggiornare Google Chrome per risolvere una grave vulnerabilità, oggi torniamo a consigliarvi di tenere osservato il browser della Grande G in quanto sta arrivando un update considerevole per migliorare gli standard di sicurezza. In tutto verranno introdotte sette nuove funzionalità in Chrome per desktop e iOS, di cui quattro già disponibili per il servizio Password Manager.

Google Chrome diventa più sicuro con nuovo update

L’aggiornamento in questione riguarda prevalentemente Password Manager, che ora viene ricollocato nel menu Impostazioni di Google Chrome. Tale sezione, per chi non lo sapesse, consente di gestire le proprie credenziali di accesso o regolare le proprie impostazioni di sicurezza in maniera rapida ed efficace. Con l’update, inoltre, il Password Manager può essere portato su desktop tramite collegamento rapido.

In aggiunta, Google permetterà di raccogliere note per accessi specifici al fine di ricordarsi quali account sono legati a uno stesso sito Web, a chi appartengono e quali sono le password differenti.

O ancora, Google Chrome consentirà agli utenti di importare password da gestori di terze parti come Microsoft Edge, Safari, 1Password, Bitwarden, Dashlane e LastPass. In futuro la lista accoglierà molte più applicazioni, ma c’è un dettaglio comune da non sottovalutare: prima dell’importazione è necessario convertire le credenziali in un file .csv.

Le aggiunte rimanenti che verranno implementate nel corso dei prossimi mesi riguardano l’autenticazione biometrica su desktop per proteggere anche il riempimento automatico; la segnalazione degli accessi errati e delle password compromesse tramite Password Checkup per iOS; e una serie di modifiche al design della compilazione automatica per facilitare gli accessi a tutti, a prescindere dalla piattaforma.