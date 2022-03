Google Cloud Pro: al via il corso per gli sviluppatori di domani

Nel momento in cui ogni risorsa e servizio poggia sul cloud, con la gestione delle informazioni sempre più delegata ai data center, questo tipo di infrastrutture ha assunto un ruolo fondamentale nel processo di digitalizzazione dei business e più in generale del Paese. Farsi trovare pronti a quella che è di fatto una rivoluzione in corso è fondamentale, a tutti i livelli, tanto più per gli sviluppatori. A loro è rivolto Google Cloud Pro, un percorso formativo realizzato da Google Cloud e TIM per prepararsi alle certificazioni Google Cloud.

Iscriviti al corso Google Cloud Pro

La partecipazione al corso non comporta alcuna spesa, l’unico costo da sostenere è quello previsto per l’esame finale. Una volta frequentato, consente di dimostrare il possesso delle conoscenze teoriche e pratiche necessarie alla realizzazione di un applicativo basato sulla tecnologia cloud di Google.

È previsto un test di valutazione iniziale, così da fornire ai docenti gli elementi necessari a pianificare il migliore percorso possibile per ognuno. Al termine del ciclo, ci si troverà pronti ad affrontare l’esame per ottenere una delle seguenti certificazioni.

Associate Cloud Engineer : implementazione applicazioni, controllo operazioni, gestione soluzioni aziendali tramite Google Cloud Console e interfaccia a riga di comando;

: implementazione applicazioni, controllo operazioni, gestione soluzioni aziendali tramite Google Cloud Console e interfaccia a riga di comando; Professional Cloud Architect : progettazione, sviluppo e gestione di soluzioni dalla natura scalabile realizzate sulla base delle esigenze aziendali;

: progettazione, sviluppo e gestione di soluzioni dalla natura scalabile realizzate sulla base delle esigenze aziendali; Professional Data Engineer: progettazione dei sistemi di elaborazione, risoluzione dei problemi, competenze specifiche su sicurezza, efficienza e modelli statistici a supporto del processo decisionale.

Ogni ciclo formativo si compone di webinar, sessioni Q&A e lezioni on-demand. I technical partner al fianco di Google Cloud e TIM sono Codemotion, Fast Lane e Coursera.

Durante l’intero percorso di studio, gli sviluppatori ottengono skill badge al raggiungimento di determinati obiettivi. Serviranno a testimoniare le competenze acquisite e potranno essere condivisi all’interno del proprio curriculum vitae oppure sui profili social anche prima di aver ottenuto la certificazione finale.

Google Cloud Cloud: le date dei nuovi corsi

Il prossimo ciclo in programma prenderà il via in data 28 marzo 2022 per concludersi il 25 luglio 2022, mentre il successivo è pianificato dal 25 luglio 2022 al 25 novembre 2022. Per esprimere il proprio interesse a partecipare non bisogna far altro che compilare un modulo.

Contenuto realizzato in collaborazione con TIM & Google Cloud