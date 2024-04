Google svela le conseguenze del Digital Markets Act

Google aveva già evidenziato le possibili conseguenze derivanti dal rispetto degli obblighi previsti dal Digital Markets Act (DMA). Un nuovo post pubblicato sul blog ufficiale elenca gli effetti negativi sui servizi utilizzati dagli utenti, tra cui Search e Maps.

Perché non ci sono più link alle mappe?

Google ha descritto in dettaglio tutte le novità introdotte per rispettare il DMA in Europa. L’azienda di Mountain View evidenzia che la nuova legge, scritta per incrementare la concorrenza, può causare in realtà un aumento dei prezzi e una limitazione delle scelte per consumatori e imprese.

Google ha eliminato alcune utili funzionalità dal motore di ricerca per rispettare il DMA, come la visualizzazione di voli e hotel. Queste modifiche favoriscono un piccolo numero di siti di viaggi, ma danneggiano compagnie aeree, proprietari di hotel e piccole aziende, in quanto sono meno visibili ai potenziali clienti.

Google ha rilevato un incremento del traffico verso un piccolo numero di intermediari, ma una significativa diminuzione del traffico per compagnie aeree, hotel, ristoranti e commercianti locali. Alcuni hotel hanno registrato un netto calo delle prenotazioni (oltre il 30%). Tra l’altro, gli utenti finiscono sui loro siti tramite intermediari che applicano elevate commissioni.

Molte critiche sono arrivate dai consumatori sulla modifica che riguarda Google Maps. La relativa scheda è stata eliminata dai risultati di Search. Inoltre le mappe non sono più cliccabili. Cercando ad esempio “Duomo di Milano” viene mostrata la mappa lungo il lato destro, ma non è più possibile aprire Google Maps con un clic (è necessario cliccare sul link dell’indirizzo).

Il DMA non permette a Google di avvantaggiare i suoi servizi, ma è evidente il danno collaterale per consumatori e aziende. La Commissione europea ha anche avviato un’indagine sulla questione.