Google crea nuovo Centro di Trasparenza

Google continua a lavorare in ottica trasparenza e accessibilità. Per facilitare l’utilizzo dei suoi servizi agli utenti, la Grande G non solo sta preparando una importante novità per Chrome che renderà chiari i motivi dietro la rimozione di una estensione, ma ha anche già lanciato il suo nuovo Centro per la Trasparenza. L’obiettivo? Naturalmente, rendere più chiare le regole del catalogo di prodotti e servizi.

Google presenta il nuovo Centro per la Trasparenza

Con un post sul blog ufficiale il gigante di Mountain View ha confermato il lancio del Centro per la Trasparenza con un sito dedicato. Esso funge da hub centrale per visualizzare una vasta serie di documenti informativi sulla creazione di policy, sui principi per lo sviluppo dell’IA, sulle regole per la tutela della privacy degli utenti e molto altro ancora.

Come afferma la stessa azienda, “man mano che il panorama delle minacce online cambia, le nostre politiche si evolvono, contribuendo a prevenire gli abusi sulle nostre piattaforme. E poiché gli usi dei nostri prodotti sono diversi, adattiamo le nostre politiche a ciascuna piattaforma, con l’obiettivo di creare un’esperienza sicura e positiva per tutti”. Da qui nasce il Transparency Center, che include tutti i principi guida di Google, compresi i principi IA pubblicati nel 2018.

Si tratta di una evoluzione necessaria dopo oltre dieci anni di rilascio di report sulla trasparenza, con slide e analisi dedicate proprio alla diffusione delle informazioni più utili relativamente ai servizi Google, sia agli investitori che agli utenti tipici.

Nel frattempo, a quanto pare Google Bard potrebbe diventare un consulente personale.