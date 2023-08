Google Chrome ti dirà perché ha rimosso un'estensione

Dopo l’arrivo su iOS dei riassunti delle news fatti dall’IA su Google Chrome, il browser della società di Mountain View si prepara a ricevere un aggiornamento particolarmente importante. La versione 117 dell’app su desktop e mobile riceverà una funzionalità molto utile che aiuterà qualsiasi utente, dagli “smanettoni” ai meno esperti. Stiamo parlando degli avvisi per le estensioni rimosse e strumenti di controllo avanzati per i plug-in installati su Chrome, soluzioni pensate per tutelare i consumatori da eventuali tool infetti da malware.

Google Chrome al lavoro sulla sicurezza delle estensioni

A confermare l’imminente rilascio di questa e altre feature è Oliver Dunk di Google, il quale ha affermato sul blog ufficiale con un post dedicato che la prossima versione del browser proprietario avviserà gli utenti ogni volta che un’estensione viene rimossa da uno sviluppatore per violazioni del Chrome Web Store o cancellata da Google stessa in quanto contrassegnata come malware.

In che modo la Grande G renderà note tali informazioni? Mediante la nuova sezione “Safety Check” o “Controllo di sicurezza” presente nelle impostazioni, dove apparirà un pulsante di controllo per verificare la sicurezza delle estensioni installate. Se si tratta di un plug-in contenente malware, allora sarà la stessa Google a procedere con la rimozione. Altrimenti, per semplici cancellazioni dal Web Store dovrà essere l’utente a decidere come agire.

Tra le altre novità presentate da Google per il browser Chrome figurano poi l’aggiornamento automatico degli URL da http:// a https:// quando possibile, e nuovi avvisi per il download di file potenzialmente pericolosi tramite connessioni ritenute non sicure dal sistema. Per sfruttare queste feature sarà necessario attendere ancora un mese, essendo Google Chrome 117 ancora in fase di sviluppo.