Intel annuncia Thunderbolt Share per PC

Intel ha annunciato Thunderbolt Share, una nuova soluzione software che permette di sfruttare le porte Thunderbolt 4 o 5 per la condivisione di schermo e file tra due PC. Non serve nessun dispositivo esterno o la rete locale, ma solo un cavo con connettore USB Type-C compatibile con la tecnologia.

Condivisione ad alta velocità

Thunderbolt è una tecnologia sviluppata da Intel in collaborazione con Apple oltre 13 anni fa. Può trasportare i segnali PCI Express e DisplayPort, oltre all’alimentazione su singolo cavo. La versione più recente (Thunderbolt 5), annunciata a settembre 2023, supporta lo standard USB4 2.0, quindi offre una velocità di trasferimento fino a 80 Gbps. Viene utilizzato principalmente per collegare periferiche esterne al computer.

Intel ha introdotto un’altra modalità di utilizzo. Con Thunderbolt Share è possibile il trasferimento dei dati ad alta velocità e bassa latenza, la sincronizzazione di file e cartelle tra PC, il drag&drop dei file e la condivisione di schermo (fino a 1080p e 60 Hz), tastiera, mouse e storage. Oltre al collegamento diretto tra due computer sono disponibili anche i collegamenti tramite dock e monitor.

L’app necessaria per sfruttare la tecnologia (da installare su entrambi i PC) sarà disponibile all’inizio di giugno e verrà concessa in licenza a produttori di computer e accessori. Dopo aver collegato i due computer viene mostrata l’interfaccia per la scelta dl tipo di operazione. Oltre ad un cavo Thunderbolt 4 o 5 serve un computer con Windows 11 o 10.