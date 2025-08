Reddit vuole diventare motore di ricerca autentico

Mentre Google ha trasformato la ricerca in un monologo con l’intelligenza artificiale… Reddit ha capito di possedere il tesoro più prezioso del web moderno: le conversazioni autentiche tra esseri umani. Steve Huffman, CEO della piattaforma che ha appena compiuto 20 anni, ha dichiarato guerra ai motori di ricerca tradizionali annunciando l’intenzione di trasformare Reddit in un motore di ricerca di riferimento .

Reddit vuole diventare un motore di ricerca e punta a battere Google con l’umanità

Ogni settimana, centinaia di milioni di persone aggiungono “Reddit” alle loro ricerche Google per trovare opinioni vere invece di contenuti SEO-ottimizzati. Ora Reddit vuole saltare l’intermediario. Molti utenti, quando vogliono opinioni genuine, invece di articoli sponsorizzati mascherati da recensioni, aggiungete “Reddit” alla fine della ricerca.

È il riconoscimento implicito che Google, pur rimanendo il motore di ricerca dominante, spesso restituisce risultati che privilegiano l’ottimizzazione SEO rispetto all’autenticità. Reddit è diventato l’antidoto al web commercializzato.

Reddit Search, infatti, ha già 70 milioni di utenti attivi settimanali sui 416,4 milioni totali della piattaforma. Non male per una funzione che fino a poco tempo fa era considerata praticamente inutilizzabile. Reddit Answers, lo strumento AI lanciato a dicembre, è passato da 1 milione a 6 milioni di utenti settimanali in pochi mesi.

Sono numeri che dimostrano una fame latente per un tipo diverso di ricerca, quella che trova risposte umane a problemi umani, non pagine ottimizzate per algoritmi.

Google è il nemico giurato

Huffman non lo dice esplicitamente, ma la corsa verso l’autonomia nella ricerca è anche una mossa difensiva. Google sta sempre più spesso fornendo risposte dirette generate dall’AI invece di link, riducendo il traffico verso i siti esterni. Per Reddit, che vive di quel traffico, è una minaccia esistenziale.

Se Google cambia le regole del gioco, Reddit non ha alternative, deve adattarsi. Come? Diventando autosufficiente e trasformando gli utenti in cittadini permanenti invece che in turisti occasionali.

L’oro dei dati umani: perché tutti vogliono Reddit

Reddit ha già monetizzato i suoi dati stringendo accordi con OpenAI e Google per l’addestramento dei modelli AI. Big G paga Reddit per accedere alle conversazioni umane che poi usa per ridurre la dipendenza dalle piattaforme come Reddit. Ma Reddit ha capito che vendere i dati è meno redditizio che utilizzarli direttamente. Perché essere il fornitore quando si può essere il concorrente?

La sfida di Reddit è uno scontro filosofico tra due visioni del web. Da una parte Google, che punta sull’AI per sintetizzare e riassumere informazioni. Dall’altra Reddit, che scommette sul valore delle discussioni umane non filtrate.