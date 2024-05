Un altro emulatore arriva su iOS: stavolta tocca a RetroArch

Dopo lo sbarco dell’emulatore Gamma, a seguito dei cambiamenti che hanno interessato l’App Store, a beneficiare della nuova politica è stavolta RetroArch, conosciutissimo emulatore che consente di far girare un enorme parco titoli relativo a numerose console che hanno fatto la storia, come Atari, Nintendo NES e SNES, Commodore e molte altre. È attualmente considerato uno dei migliori software di emulazione che meglio riesce a far girare i giochi, motivo per cui lo si trova sempre già installato in molte console portatili retro, oltre a essere disponibile gratuitamente in rete e anche su Steam.

RetroArch è un altro emulatore ora disponibile su iOS

RetroArch è stato introdotto per la prima volta nel 2010, dove è stata rilasciata la versione iniziale. Si tratta di un front-end libero e multipiattaforma, disponibile per Windows, Linux, Android e adesso anche iOS. Grazie all’API libretro, caratterizzata da velocità, portabilità e indipendenza da qualsiasi tecnologia utilizzata, permette di emulare molto bene un gran numero di titoli, per via della sua ottima capacità di eseguire molto bene motori grafici e hardware virtuale.

L’emulatore era già disponibile pure per Mac e permette di far girare giochi per console storiche come Nintendo NES, SNES, 64, Virtual Boy, Game Boy Advance, Game Boy Color, DS, Neo Geo Pocket, SEGA Genesis e Saturn, Sony PlayStation e PSP, sistemi Commodore, Bandai WonderSwan e Atari 2600, 5200 e 7800.

La versione mobile di RetroArch, come quella che arriverà su iOS, offre controlli a tocco e supporto per i controller più diffusi, come quelli con standard MFi, ma anche i controller di Xbox Serie X e PlayStation o joystick prettamente arcade.

RetroArch permette anche di organizzare la libreria giochi, inserendo le miniature originali delle copertine dei titoli, oltre a consentire una configurazione automatica del controller collegato, nonché di registrare i gameplay con un codec FFmpeg loseless integrato e molto altro.