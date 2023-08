Google Chrome su iOS riassume le news con l'IA

Google continua a rilasciare novità correlate all’intelligenza artificiale all’interno dei suoi servizi e delle sue applicazioni. Dopo l’implementazione di Proofread su Google Gboard, ovvero la tastiera virtuale stock per smartphone Android, la Grande G ha confermato in queste ore l’aggiunta di feature di IA generativa nel suo motore di ricerca e su Chrome per iOS e Android. La funzionalità più intrigante di questo update si chiama “SGE while browsing”, come funziona?

Google Chrome migliora ancora con l’IA

L’annuncio sul blog ufficiale The Keyword riguarda in realtà una serie di novità specifiche per l’esperienza di ricerca, a partire da un’espansione delle query effettuate mediante schede aggiuntive. Quando cercate un tema specifico che potrebbe contenere nomi di personalità famose o parole settoriali (che si tratti di termini scientifici, economici, sportivi o di altri temi), Google sottolinea alcuni di tali termini chiave e, passandoci il mouse sopra su browser Web, mostra un riassunto di Wikipedia per offrire definizioni o nozioni essenziali.

Per i programmatori, invece, da oggi SGE fornisce risultati migliori quando ricercano informazioni su stringhe di codici, funzioni specifiche o “how-to” per compiti di vario genere.

Ma la novità chiave resta “SGE while browsing”, disponibile già da queste ore su Android e iOS e in arrivo su desktop. A cosa serve? Molto semplicemente, in alcune pagine Web visitate sarà possibile visualizzare un elenco generato dall’intelligenza artificiale dei punti chiave coperti da un articolo, con collegamenti che porteranno direttamente ad altre schede correlate a tali informazioni essenziali. L’IA aiuterà anche a scavare più a fondo con “Esplora nella pagina”, dove è possibile vedere le domande a cui risponde l’articolo e passare ad altre sezioni pertinenti per saperne di più.

Nel prossimo futuro, Google prevede inoltre di aggiungere ulteriori miglioramenti alle risposte generate dall’intelligenza artificiale, in maniera tale che gli utenti possano passare il mouse sopra le parole per visualizzare in anteprima definizioni, diagrammi o immagini sull’argomento.