Google Discover: arriva il contatore dei Mi piace

In un futuro non molto lontano, Google Discover, la funzione integrata nell’app di Google che consente ad ogni utente di scoprire nuovi contenuti e notizie in base agli interessi e alle ricerche fatte, potrebbe andare incontro a una piccola e al tempo stesso grande rivoluzione in salsa social: l’implementazione dei Mi piace e del relativo contatore.

Google Discover: in test cuori e contatore dei Mi piace

Da qualche ora a questa parte, infatti, Google sta testando su un numero ristretto di utenti e di contenuti la possibilità di apporre un apprezzamento alle notizie di maggiore interesse, premendo su un apposita icona a forma di cuore, andando poi a mostrare il conteggio complessivo dei like. È pure possibile apporre un dislike, richiamando il menu contestuale e selezionando la voce apposita da quest’ultimo.

Se il sistema di apprezzamento in questione dovesse essere ratificato da Google, i like ne uscirebbero inevitabilmente più incentivati dei dislike, con l’utente che comunque avrebbe un feedback immediato sul livello di apprezzamento del contenuto da parte dei precedenti lettori.

Un cambiamento del genere, qualora effettivamente implementato, andrebbe inevitabilmente a costituire una metrica di giudizio per i lettori e, chiaramente, ad influenzare le pubblicazioni all’interno dei feed di Discover.

Da notare, comunque, che già da tempo è possibile lasciare un feedback, positivo o negativo, su un articolo trovato nel feed di Discover, sebbene in un primo momento il tutto si basasse sul lasciare un pollice in sù per l’apprezzamento di un contenuto o un pollice in giù in caso di non apprezzamento.