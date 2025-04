Google Discover arriva su desktop, cosa cambia

Google sta iniziando a distribuire la funzionalità Discover, precedentemente riservata ai dispositivi mobili, sulla versione desktop del suo motore di ricerca. Si tratta di un cambiamento importante, dato che Discover è la principale fonte di traffico per un gran numero di media digitali.

Discover debutta sulla versione desktop di Google

Google Discover, il feed personalizzato di contenuti che mostra all’utente notizie, articoli e informazioni basate sui suoi interessi, è attualmente in fase di lancio sulla versione desktop di Google in lingua inglese. Avvistata al Search Central Live di Madrid e condivisa dall’esperta SEO Clara Soteras su X, questa nuova interfaccia desktop visualizza una serie di schede di articoli e contenuti suggeriti quando gli utenti sono connessi a un account Google.

Google Discover will be available for desktop!🤩 The Google team is working to expand Discover on more surfaces. They just showed it in #sclmadrid, a great new feature for News and that will change the real-time and content strategy of publishers. Let's remember that, right… pic.twitter.com/gw7SSwZ8ES — Clara Soteras (@ClaraSoteras) April 9, 2025

Per il momento, sembra che la sezione Discover sia disponibile solo per un gruppo selezionato di utenti, in particolare a quelli degli Stati Uniti. Google ha confermato a Search Engine Roundtable che questo esperimento è effettivamente in fase di test e ha chiarito che si tratta di un’estensione della funzionalità già esistente su mobile, ora adattata all’interfaccia desktop.

Quale sarà l’impatto sugli editori di contenuti e sugli utenti?

Finora Discover è stata una funzione esclusivamente riservata al mobile, accessibile tramite l’app Google o la schermata iniziale di Android. Consente a Google di offrire automaticamente agli utenti contenuti personalizzati in base alla loro cronologia di navigazione, ai loro interessi e alla loro posizione. L’arrivo di Discover su desktop rappresenta uno sviluppo significativo, che potrebbe avere diverse conseguenze.

Per gli editori, questa estensione moltiplica le opportunità di visibilità: i loro contenuti potrebbero apparire non solo nei risultati di ricerca tradizionali, ma anche in questa nuova sezione sul desktop, generando potenzialmente traffico qualificato. Ciò comporterà anche una maggiore attenzione nell’ottimizzazione dei contenuti per Discover. Di conseguenza, la potenza di Discover potrebbe essere la causa di una significativa perdita di visibilità oppure il motivo dell’enorme aumento di traffico.

Portando Discover su desktop, Google approfitta degli schermi più grandi per mostrare contenuti personalizzati anche quando non cerchiamo nulla. Un passo che trasforma sempre più il motore di ricerca in un vero e proprio aggregatore di contenuti.