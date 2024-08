Google Discover: in arrivo schede complete su nuovi film e serie TV

Google Discover è un feed di notizie personalizzato che offre articoli, video e altri contenuti in base alla cronologia di navigazione dell’utente. Dal suo lancio, è diventato uno strumento indispensabile per milioni di utenti Android. Nel corso del tempo, Google ha introdotto una serie di funzionalità per migliorare il feed, come l’aggiunta di piè di pagina per esplorare gli articoli correlati e la creazione di una scheda per tutti i contenuti “graditi”. Oggi l’azienda continua a migliorare questo strumento esplorando nuove funzioni.

Una recente analisi del codice della versione beta 15.32.37.28 dell’applicazione di Google ha rivelato che presto potrebbe comparire in Discover una nuova mappa dedicata a film e serie. Questa funzione potrebbe consentire agli utenti di tenere facilmente traccia delle prossime uscite, dai film al cinema alle serie TV disponibili su varie piattaforme. Sebbene questa opzione sia ancora in fase di sviluppo, potrebbe essere inclusa in un futuro aggiornamento.

Google Discover per scoprire nuovi film e serie TV

La futura mappa per i film e le serie mostrerà informazioni come il titolo, la durata e un’anteprima della locandina. Indicherà inoltre se un film è attualmente nei cinema o disponibile in streaming. Per le serie, sebbene i dettagli non siano ancora stati confermati, la mappa potrebbe includere il titolo, il numero di episodi e la piattaforma di trasmissione. Tutto ciò si aggiungerebbe alle opzioni esistenti, come il meteo e i risultati sportivi, rendendo Discover ancora più completo e pertinente.

Una novità per i cinefili e gli appassionati di serie TV

L’inclusione di questa nuova mappa dimostra che Google sta cercando di rendere il feed Discover ancora più utile e rilevante per gli utenti. Se implementata, questa funzione semplificherebbe la scoperta di nuovi contenuti e potrebbe diventare una risorsa per gli appassionati di film e serie. Come per tutte le funzioni derivate dall’analisi degli APK, resta da vedere se verrà effettivamente implementata.