Google Discover: come rivedere le storie preferite

Google Discover ha aggiunto un pulsante “cuore” agli articoli alla fine del 2020, per permettere agli utenti di esprimere il loro gradimento sui suggerimenti. Questo pulsante ha preso il posto del vecchio bottone “più o meno”. Prima, Google consentiva di consultare le storie preferite, ma solo attraverso Le mie attività.

Ora, però, Google ha creato google.com/interests/liked. Si tratta di una semplice pagina web chiamata “Interessi”, con tre schede in alto. Si può raggiungere dalla barra inferiore dell’app Google su Android o direttamente con questo URL, anche se l’interfaccia utente è pensata per i dispositivi mobili.

Le tre schede: Salvate, Mi piace e Argomento seguito

La scheda Salvate, già esistente, mostra gli articoli di Search (la ricerca) e Discover che sono stati salvati nei segnalibri, mentre la scheda Argomento seguito riguarda le “Ricerche che sta seguendo”, con l’opzione di ricevere notifiche.

La scheda Mi piace, invece, mostra una griglia di tutti gli articoli e i video di YouTube che sono stati apprezzati in Discover. Ogni scheda ha l’immagine di copertina, il titolo e il dominio. Questa cronologia delle storie preferite risale all’inizio del 2021 sul proprio account.

Un servizio utile ma da migliorare

Mi piace è una funzione utile per ritrovare le storie che ci sono piaciute, quasi come dei segnalibro. Tuttavia, Google vorrebbe, probabilmente, che gli utenti usassero Salvate come servizio di lettura differita, che offre anche la possibilità di creare raccolte, salvare immagini e aggiungere elenchi in Maps. È possibile anche condividere le raccolte con altri utenti. Forse Google dovrebbe integrare meglio Salvate e Mi piace, visto che quest’ultima è una funzione che si usa spesso.