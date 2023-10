Discover arriverà sulla homepage desktop di Google?

Il fatto che Google stia sperimentando una novità destinata al proprio motore di ricerca non stupisce affatto. Se però si tratta della possibile integrazione di Discover sulla homepage desktop del servizio, le cose inevitabilmente cambiano. È il feed compilato dagli algoritmi di bigG per sottoporre all’attenzione dell’utente notizie e contenuti in linea con le sue preferenze e con le attività svolte online, lo stesso con cui già abbiamo familiarità sui display degli smartphone.

Google porterà Discover sulla homepage desktop?

La prima fonte a parlarne è stata il sito MSpoweruser, nella giornata di ieri, condividendo lo screenshot visibile di seguito. Sotto al tradizione campo di testo in cui inserire le parole chiave per inviare una query, compare un box con le news, un altro con il risultato di una partita di cricket e infine l’andamento di alcuni titoli azionari.

La natura sperimentale dell’iniziativa è stata poi confermata alla redazione di The Verge da Lara Levin, portavoce del gruppo di Mountain View. Al momento, il test interessa sembra interessare solo ed esclusivamente l’India e, con tutta probabilità, un gruppo ristretto di utenti. Una prassi per bigG, che ha così modo di raccogliere feedback e impressioni, formulando le proprie valutazioni prima di ampliare eventualmente il raggio d’azione a più territori o a livello globale.

In un certo senso, con l’inclusione di Discover (da lungo tempo croce e delizia per ogni addetto ai lavori nel mondo SEO) sulla homepage desktop di Google, il motore di ricerca sembra voler assumere uno stile che richiama inevitabilmente quello del concorrente Bing. Quasi per vocazione, il servizio di Microsoft adotta infatti un approccio meno minimalista in termini di layout dell’interfaccia e contenuti mostrati.

Come già scritto, si tratta al momento di un test. Il debutto della funzionalità non è da dare per scontato e, in ogni caso, non avverrà a breve.