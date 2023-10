Le novità di Google per la sicurezza online su Android e iOS

In occasione del Mese della sicurezza informatica, Google sta introducendo nuove funzionalità per per garantire la sicurezza online degli utenti iOS e Android. Queste funzionalità riguardano la gestione delle password e il monitoraggio del dark web, due aspetti fondamentali per prevenire le frodi e le violazioni dei dati.

Il Mese della Sicurezza Informatica, è stato lanciato 20 anni fa, quando i software si acquistavano su CD, le indicazioni stradali si stampavano e le password più comuni erano “Password123”. Da allora, la tecnologia è progredita molto, ma alcuni degli aspetti più critici della sicurezza online sono rimasti invariati. Per questo motivo, Big G ha deciso di introdurre nuove funzionalità per garantire la protezione degli utenti iOS e Android.

Google Password Manager su iOS

Per gli utenti Apple che usano i servizi Google c’è una buona notizia: da questa settimana, potranno godere di una maggiore sicurezza grazie al nuovo gestore di password per iOS lanciato da Google. Questa funzione permette di salvare e inserire automaticamente le password degli account Google sui dispositivi Apple. Basta attivare l’opzione di riempimento automatico nel gestore di password e non sarà più necessario ricordare le proprie password o digitarle manualmente.

Questa misura arriva pochi giorni dopo che Big G ha annunciato che le passkey diventeranno l’opzione di login predefinita per tutti gli account Google, dimostrando il suo desiderio di eliminare del tutto le password.

L’applicazione Chrome dispone già di un’opzione di riempimento automatico delle password. Questa nuova funzione è quindi rivolta principalmente a coloro che hanno scelto Safari come browser principale. L’opzione per inserire una password salvata apparirà nella riga dei suggerimenti della tastiera e richiederà comunque una verifica tramite riconoscimento digitale o facciale.

Per accedere al nuovo gestore di password di Google per iOS, andare su Impostazioni > Password > Opzioni password, quindi aggiungere Google. Per accedere a questa impostazione, assicurarsi di avere l’ultima versione dell’app Google sull’App Store. Altrimenti, installare l’ultimo aggiornamento.

Maggiore sicurezza dei dati con il monitoraggio del dark web su Android

Per gli utenti Android, Google sta estendendo il suo servizio di monitoraggio del dark web anche all’app Google. Inizialmente riservata agli abbonati a Google One, questa funzione è stata estesa agli utenti di Gmail all’inizio dell’anno. Consente agli utenti di verificare se le loro informazioni sono state esposte sul dark web.

Per verificare se i propri dati sono stati compromessi, fare clic sul menu del proprio account nell’angolo in alto a destra e cliccare su Dark Web Report. Questa funzione dovrebbe essere presto disponibile anche per gli utenti iOS.

Una volta avviata la ricerca, Google esaminerà tutte le cartelle alla ricerca dei vostri dati personali, tra cui nome, indirizzo, numero di telefono, codice fiscale, nome utente e password. Se le informazioni vengono trovate da qualche parte, il rapporto sul dark web le presenta in forma condensata, ma l’utente riceve un link al sito e una raccomandazione su come tenersi al sicuro.