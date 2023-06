Dark Web: pro e contro di un mondo a molti sconosciuto

Ti sei mai chiesto che cos’è il Dark Web? Forse sì e magari pensi anche di avere già la risposta. Se la tua convinzione è che si tratta di una parte di internet illegale e criminale sei leggermente fuori strada. Ovviamente c’è anche questo, non hai tutti i torti. Tuttavia la sua definizione è molto diversa e capirai anche il perché. Nondimeno, ricordati che se vuoi farti un giro devi proteggerti adeguatamente. Sfrutta i vantaggi di NordVPN, oggi in offerta a un prezzo speciale.

Tornando alla definizione, l’anche detto Dark Internet è una parte del web non indicizzata. Si tratta di pagine che non sono inserite nei database dei vari motori di ricerca e che quindi non devono sottostare a determinate regole stabilite dagli stessi. Tali contenuti non compaiono tra i risultati delle tue ricerche se, ad esempio, utilizzi Google oppure Bing. Inoltre, questo mondo a molti sconosciuto risiede anche su reti oscure accessibili solo con software specifici o previa autorizzazione.

Attenzione però a non confonderlo con il Deep Web, ovvero tutti quei contenuti che è possibile accedervi solo se si conosce l’indirizzo preciso. Tra queste pagine ci sono anche quelle protette da password che non vengono indicizzate. Il Dark Internet, invece, è un “sottoinsieme” del Deep Web i cui contenuti sono ospitati solamente sulla rete onion.

Il Dark Web è illegale?

Generalmente accedere al Dark Web non è illegale. Di contro, diversi contenuti e siti sono illegali. Nondimeno, questo mondo viene utilizzato anche da molte azione che forniscono servizi personalizzati. Quindi anche tu puoi accedervi. Tuttavia devi proteggerti prima di farlo. Il modo migliore è quello di nascondere il tuo Indirizzo IP con NordVPN. Grazie alla sua crittografia AES-256 bit la tua privacy sarà completamente al sicuro.

I vantaggi del Dark Internet sono diversi. Prima di tutto poter accedere a contenuti che non vengono censurati come forum dove si parla di qualsiasi argomento senza ban. Ovviamente sta a te fare attenzione dove finisci e di quali argomenti vuoi parlare con gli altri utenti. Qui si trovano anche tanti articoli scientifici, risorse scolastiche e informazioni per chi frequenta l’università.

Di contro, una piccola parte, è sfruttata da cybercriminali che cercano di comminare le loro truffe o di vendere dati personali e sensibili di chi hanno violato. Inoltre, all’interno si trovano diversi link malevoli e attacchi phishing ben nascosti. Infine, anche diversi criminali svolgono le loro attività nel Dark Web, perciò potresti rimanere coinvolto in azioni illegali senza quasi accorgertene.

