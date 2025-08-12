 VPN in viaggio: questa è l'offerta imperdibile di agosto 2025
La migliore VPN da attivare ad agosto 2025 è Surfshark: il servizio è in offerta e ora costa 1,99 euro al mese con la nuova promo.
La migliore VPN da attivare ad agosto 2025 è Surfshark: il servizio è in offerta e ora costa 1,99 euro al mese con la nuova promo.

Il mese di agosto 2025 è il momento giusto per attivare una nuova VPN e l’offerta più vantaggiosa di oggi non può che essere quella proposta da Surfshark, servizio che, da anni, è un punto di riferimento assoluto del settore delle VPN.

Chi ha bisogno di una nuova VPN illimitata può, quindi, scegliere Surfshark, sfruttando lo sconto sul piano biennale con 3 mesi extra. Grazie a questa promozione è possibile ridurre il costo fino a 1,99 euro al mese, con anche la possibilità di utilizzare una garanzia di rimborso entro 30 giorni dall’attivazione.

Per accedere subito all’offerta basta visitare il sito ufficiale di Surfshark, accessibile qui di sotto.

Attiva qui Surfshark

Perché scegliere Surfshark come nuova VPN

Con Surfshark è possibile accedere a una VPN illimitata e ricca di vantaggi. Il servizio, infatti, propone la crittografia del traffico dati oltre a una politica “zero log” per un uso illimitato della rete VPN con la possibilità di criptare i dati e di navigare senza tracciamento.

In aggiunta, gli utenti possono sfruttare un network con migliaia di server sparsi in tutto il mondo. In questo modo è possibile “spostare” il proprio IP in modo semplice, evitando blocchi geografici online. La VPN è utilizzabile su tutti i propri dispositivi.

Si tratta, quindi, di un servizio completo e flessibile, adatto a diversi contesti d’uso e in grado di soddisfare sia chi ha bisogno di un sistema per proteggere la connessione sia chi punta a evitare blocchi geografici durante la navigazione.

Con la promo in corso, la VPN è ora disponibile con un costo ridotto a 1,99 euro al mese e con la possibilità di sfruttare una garanzia di rimborso di 30 giorni. Per accedere subito alla promozione basta premere sul box qui di sotto.

Attiva qui Surfshark

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 12 ago 2025

Davide Raia
Pubblicato il
12 ago 2025
