ExpressVPN, -80% con l'Offerta Coppa del Mondo FIFA: è la VPN da scegliere

In vista della partenza dei Mondiali 2026 è possibile sfruttare una nuova promo dedicata a chi è alla ricerca di una nuova VPN illimitata. Per chi sceglie oggi ExpressVPN, infatti, è disponibile uno sconto flash con la possibilità di risparmiare l’80% sul costo del servizio. L’offerta, disponibile attivando il piano di 2 anni con 4 mesi extra, permette di ridurre il costo del servizio fino a 2,29 euro al mese, con 30 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere subito alla promozione è sufficiente visitare il sito ufficiale di ExpressVPN, accessibile tramite il box qui di sotto.

La VPN da attivare oggi

ExpressVPN è la soluzione giusta per tutti gli utenti alla ricerca di una nuova VPN illimitata. Il servizio include la crittografia del traffico dati durante la navigazione, garantendo ai suoi utenti la possibilità di accedere a Internet in sicurezza anche quando la rete utilizzata non è sicura (come un hotspot Wi-Fi pubblico).

In aggiunta, ExpressVPN mette a disposizione migliaia di server VPN sparsi in tutto il mondo. In questo modo, gli utenti hanno la possibilità di selezionare un server situato in un altro Paese, spostando il proprio IP e aggirando eventuali blocchi geografici e censure online.

Da segnalare anche la possibilità di navigare da 10 dispositivi in simultanea, senza limitazioni di banda. C’è poi la Protezione Lite, il servizio che include il blocco degli annunci e dei siti dannosi.

Grazie alla promo flash in corso in queste ore, ExpressVPN è ora in sconto dell’80% con possibilità di ridurre il costo fino a 2,29 euro al mese. L’offerta riguarda il piano biennale con 4 mesi extra e con 30 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere subito al servizio basta premere sul banner qui di sotto e seguire la procedura guidata per l’attivazione.