 Atlas RAT: cyberspionaggio cinese contro target europei
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Atlas RAT: cyberspionaggio cinese contro target europei

Atlas RAT consente l'accesso remoto al computer e altre azioni di cyberspionaggio, come la registrazione audio/video e la cattura di screenshot.
Atlas RAT: cyberspionaggio cinese contro target europei
Sicurezza
Atlas RAT consente l'accesso remoto al computer e altre azioni di cyberspionaggio, come la registrazione audio/video e la cattura di screenshot.
Google AI Studio
Aggiungi Punto Informatico come Fonte preferita su Google

I ricercatori di Proofpoint hanno rilevato nuovi attacchi di cyberspionaggio effettuati dal gruppo cinese TA4922. I cybercriminali sono attivi da oltre un anno e hanno finora colpito organizzazioni in Giappone, Taiwan, Singapore, Corea del Sud e India. Più recentemente hanno preso di mira aziende che si trovano in paesi europei, tra cui Italia, Germania e Regno Unito. Per queste campagne è stato utilizzato Atlas RAT.

Descrizione degli attacchi recenti

I cybercriminali cinesi utilizzano varie tecniche per ingannare le potenziali vittime. In alcuni casi tentano anche di contattarle tramite WhatsApp, LINE e Microsoft Teams, ma il metodo più diffuso è il tradizionale phishing. I dipendenti delle organizzazioni ricevono email con messaggi che sembrano arrivare dal responsabile delle risorse umane. È quindi presente un link ad un archivio ZIP (ospitato sul servizio GoFile) che contiene un importante documento.

All’interno del file sono invece presenti un eseguibile e una DLL. Quando l’utente avvia l’eseguibile, la DLL viene caricata in memoria (DLL sideloading) e inizia l’infezione con Atlas RAT. Come si deduce dal nome è un malware che consente l’accesso remoto al computer. In alternativa, l’archivio ZIP viene allegato all’email.

Atlas RAT consente anche di eseguire altre azioni, tipiche di uno spyware. I cybercriminali possono raccogliere informazioni sul sistema target, esfiltrare dati, caricare payload aggiuntivi, registrare audio e video con la webcam, catturare i tasti premuti (keylogging), scattare screenshot, accedere al contenuto degli appunti (clipboard) e inviare comandi di riavvio o spegnimento del computer.

Atlas RAT include specifici moduli anti-analisi e anti-sandbox, quindi termina se stesso quando rileva tool usati dai ricercatori di sicurezza. Il malware invia infine i dati raccolti al server C2 (command and control). Proofpoint ha fornito alcuni suggerimenti per limitare i rischi, tra cui il monitoraggio del file system e del traffico di rete.

Fonte: Bleeping Computer

Pubblicato il 8 giu 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

ExpressVPN, -80% con l'Offerta Coppa del Mondo FIFA: è la VPN da scegliere

ExpressVPN, -80% con l'Offerta Coppa del Mondo FIFA: è la VPN da scegliere
Instagram: Meta conferma il furto di oltre 20.000 account

Instagram: Meta conferma il furto di oltre 20.000 account
Report può vedere le spese del Garante della privacy

Report può vedere le spese del Garante della privacy
Ricercatori creano un worm AI che infetta tutti i dispositivi

Ricercatori creano un worm AI che infetta tutti i dispositivi
ExpressVPN, -80% con l'Offerta Coppa del Mondo FIFA: è la VPN da scegliere

ExpressVPN, -80% con l'Offerta Coppa del Mondo FIFA: è la VPN da scegliere
Instagram: Meta conferma il furto di oltre 20.000 account

Instagram: Meta conferma il furto di oltre 20.000 account
Report può vedere le spese del Garante della privacy

Report può vedere le spese del Garante della privacy
Ricercatori creano un worm AI che infetta tutti i dispositivi

Ricercatori creano un worm AI che infetta tutti i dispositivi
Luca Colantuoni
Pubblicato il
8 giu 2026
Link copiato negli appunti