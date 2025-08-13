Come vedere Milan-Bari di Coppa Italia in streaming dall'estero

Domenica a San Siro si giocherà Milan-Bari, match valido per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia. Sarà il primo impegno ufficiale per entrambe le squadre, pronte a debuttare nei rispettivi campionati di Serie A e Serie B. Qui in Italia la partita sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Canale 5 alle ore 21.15, oltre che in streaming su Mediaset Infinity.

Per quanti si trovano all’estero, perché in vacanza o per motivi di lavoro, esiste il problema delle restrizioni geografiche, limite che impedisce la visione dei contenuti streaming al di fuori del Paese di propria residenza. In poche parole, quanti proveranno a guardare l’incontro di Coppa Italia domenica vedranno comparire da subito il messaggio “Questo contenuto non è al momento disponibile nel tuo Paese”. Vi spieghiamo come risolvere.

Milan-Bari in streaming anche dall’estero

Per vedere dall’estero la partita di Coppa Italia tra Milan e Bari occorre attivare una VPN, il servizio che consente di simulare una connessione da un altro Paese e, di conseguenza, superare il blocco geografico. Nell’ambito dello streaming, una delle migliori VPN oggi disponibili sul mercato è ExpressVPN, per via della sua velocità di gran lunga superiore alla media. Il suo fiore all’occhiello? Il protocollo proprietario Lightway.

Dopo aver completato la sottoscrizione del servizio, occorre scaricare l’app della VPN scelta sul proprio dispositivo, effettuare l’accesso e selezionare il tab relativo alla lista dei server VPN, scegliendone uno tra quelli posizionati in Italia. Quando la connessione sarà attiva, basterà collegarsi di nuovo a Mediaset Infinity e selezionare il riquadro dedicato alla diretta della partita.

Al momento il piano della durata di due anni di ExpressVPN è in offerta al prezzo scontato di 4,87 euro al mese, a cui si sommano 4 mesi extra di servizio in regalo e un piano eSIM da 5 Giga del fornitore holiday.com.