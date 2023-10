Questo Ad blocker di YouTube salta gli annunci invece di bloccarli

Google sta rendendo più difficile l’uso dei content blocker su YouTube. Molti utenti si trovano di fronte al messaggio che “gli ad blocker non sono consentiti su YouTube”. Al momento, Big G sembra sperimentare diverse modalità e limitazioni. Gli utenti di YouTube possono ancora eludere i messaggi anti-adblocker, ma non è chiaro per quanto tempo saranno efficaci.

Anche i migliori software di blocco dei contenuti, come uBlock Origin, non sono esenti da problemi occasionali. Solitamente vengono risolti in breve tempo, ma creano comunque disagio quando si verificano. Tuttavia, per evitare gli annunci su YouTube, esistono delle soluzioni alternative che si basano sul reindirizzamento dei video verso siti esterni che garantiscono la privacy.

FadBlock: Friendly Adblock for Youtube

FadBlock è un’estensione open source per Firefox e Google Chrome che utilizza una tecnica diversa per evitare l’enorme numero di annunci pubblicitari che la piattaforma propina ogni volta. Invece di cercare di bloccare la pubblicità, carica gli annunci e poi semplicemente li salta o li manda avanti automaticamente.

Lo sviluppatore afferma che gli annunci pubblicitari vengono comunque caricati, ma che vengono immediatamente saltati, se possibile, o accelerati. Il risultato è lo stesso: questo meccanismo impiega solitamente meno di 50 ms, il che impedisce che questi annunci possano disturbare l’utente perché durano pochissimo.

I test condotti su Firefox e Google Chrome sulla piattaforma lo hanno confermato. È possibile che si intraveda un annuncio quando si carica un video su YouTube, ma poi viene saltato rapidamente per consentire il caricamento del video vero e proprio. Si noti che la versione Chrome dell’estensione funziona anche con altri browser basati su Chromium. È possibile installarla in Microsoft Edge, Vivaldi, Brave, Opera e tutti gli altri browser web basati su Chromium.

Un altro aspetto interessante dell’estensione è che non può essere classificata come ad-blocker, poiché non blocca la pubblicità. Secondo la descrizione, l’estensione funziona su YouTube e anche su siti di terze parti che incorporano i video di YouTube. Salta gli annunci video in pre-roll, i banner pubblicitari e altri formati pubblicitari su YouTube.

Lo sviluppatore elenca tutte le diverse categorie di annunci su YouTube che l’estensione salta. Sono inclusi gli annunci video di 10 secondi che vengono riprodotti senza opzione di salto su YouTube, gli annunci video di 5 secondi che possono essere saltati dopo 5 secondi e persino gli annunci multipli mostrati in fila prima che il video inizi a essere riprodotto.

Per bloccare gli annunci su YouTube, gli utenti di Firefox possono installare l’apposita estensione dal sito ufficiale dei componenti aggiuntivi di Mozilla. Per Chrome e i browser derivati da Chromium, l’estensione è disponibile nel Chrome Web Store.

Fadblock è un’estensione interessante che utilizza una tecnica diversa per rendere la piattaforma di streaming più piacevole. Anche se c’è la possibilità che venga rilevata dalle misure anti-adblocking di YouTube o che venga eliminata dal Google Chrome Web Store. Per ora funziona perfettamente.