Ottieni 3 mesi gratis di Apple TV+ con questo trucchetto

Arrivato dopo i vari Netflix, NOW e Prime Video, la piattaforma Apple TV+ è riuscita in poco tempo a imporsi come una delle migliori per la qualità delle sue produzioni. Un riconoscimento importante anche per l’azienda di Cupertino, che per far conoscere l’eccellente catalogo di film e serie tv del suo servizio ha deciso di offrire un periodo di prova gratuita di tre mesi.

Per riscattare l’offerta di Apple TV+ gratis per tre mesi occorre acquistare un nuovo iPhone, iPad, Mac o una nuova Apple TV. La promozione termina il prossimo 30 giugno.

Come ottenere 3 mesi gratis di Apple TV+

Come appena detto, il riscatto dei 3 mesi gratuiti di Apple TV+ prevede l’acquisto di un iPhone, iPad, Mac o una nuova Apple TV. In seguito, è sufficiente accendere il nuovo dispositivo, effettuare l’accesso al proprio ID Apple, aprire l’App Store e selezionare l’applicazione Apple TV. Dopo pochi istanti comparirà l’avviso dell’offerta: per attivarla non resta che pigiare sopra il banner e il gioco è fatto.

Tra le migliori serie televisive dell’ultimo periodo uscite su Apple TV+ segnaliamo Constellation, un thriller di fantascienza che ha al centro la storia di un’astronauta: al suo ritorno da una missione, scopre che parti della sua vita precedente sono letteralmente scomparsi. Fanno per del cast nomi intriganti come Noomi Rapace, James D’Arcy e Jonathan Banks.

Un’altra serie da cerchiare in rosso è The New Look. Ambientata nella seconda guerra mondiale, la serie televisiva parla dell’ascesa di Christian Dior nel mondo della modo e della sua rivalità con Coco Chanel. Fanno parte del cast attori del calibro di Ben Mendelsohn, John Malkovich e Maisie Williams.

Se ami le serie tv e i film, e vuoi provare un nuovo servizio streaming, collegati a questa pagina di Apple TV per provare gratis la piattaforma. Al termine della prova, il piano si rinnoverà a 9,99 euro al mese, a meno che tu non disdica prima della scadenza senza costi aggiuntivi.