Now TV: i migliori film da vedere per Halloween, anche dall'estero

È arrivata la notte più spaventosa dell’anno. Se non sai cosa fare per la serata di Halloween, con questo articolo vogliamo consigliarti qualche film a tema da vedere che puoi guardare su NOW con il pass Entertainment e Cinema, disponibile a partire da 9,99 euro al mese. Rispetto alle solite liste horror, però, abbiamo selezionato delle pellicole adatte a tutta la famiglia. Se invece sei all’estero, ti spieghiamo come vederli con NordVPN.

I film di Halloween da guardare su NOW, anche all’estero

Innanzitutto vediamo che film potresti trovare nel vasto catalogo on-demand di NOW: abbiamo dei grandi classici come Casper e La Mummia, per non parlare dei due Ghostbusters, fino ad arrivare a produzioni animate di valore come Hotel Transylvania 1 e 2, Piccolo Vampiro, La Sposa Cadavere e Ruby La Piccola Strega.

Se sei già abbonato a NOW ma ti trovi all’estero, per accedere al catalogo dovrai geolocalizzarti in Italia con NordVPN in questo modo:

Attiva un abbonamento NordVPN con gli sconti per il Black Friday Scarica NordVPN sullo stesso dispositivo in cui vuoi guardare il film Apri NordVPN e collegati a un server italiano Adesso apri NOW e scegli il film che vuoi vedere dal catalogo on-demand

Ti ricordiamo che NordVPN è utile soprattutto per navigare in modo protetto, sicuro e privato ovunque ti trovi, anche se sei all’estero o se stai utilizzando delle reti WiFi pubbliche che possono nascondere diverse insidie. Con un solo abbonamento puoi installarlo su 10 dispositivi e hai anche la garanzia soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni.