Deadpool & Wolverine in streaming: c'è la data di uscita

Adesso è ufficiale: Deadpool & Wolverine arriverà in streaming su Disney+ tra meno di due settimane. La data di uscita, da cerchiare in rosso (e ovviamente anche in giallo) sul calendario è quella di martedì 12 novembre. È tempo di cominciare a preparare i popcorn e di rinfrescare la memoria, riprendendo i film precedenti della saga.

12 novembre: Deadpool & Wolverine in streaming

L’annuncio è giunto attraverso un breve trailer pubblicato da Marvel, con lo stile irriverente che era lecito attendersi: un lento zoom su un orinatoio con, al suo interno, due pasticche ricoperte dalle maschere dei supereroi. Non avremmo potuto aspettarci altro.

Uscito nelle sale italiane a fine luglio, dopo una serie di rinvii, il film è diretto e co-prodotto da Shawn Levy. Rappresenta il sequel di Deadpool 2 (trovi anche la prime pellicole della saga in streaming su Disney+), nonché l’uscita numero 34 ambientata nel Marvel Cinematic Universe. I protagonisti principali sono interpretati rispettivamente dagli attori Ryan Reynolds e da Hugh Jackman.

Deadpool & Wolverine è stato un campione d’incassi, nonostante il rating che ne ha impedito la visione ai più piccoli, almeno in teoria, per alcune delle immagini e delle sequenze contenute. È tra le uscite del 2024 che hanno ottenuto il maggior successo al botteghino (1,34 miliardi di dollari, a fronte di un budget da 200 milioni di dollari per la produzione), dietro solo al capolavoro d’animazione Inside Out 2, anche in questo caso in streaming su Disney+.

In occasione dell’annuncio, Disney e Marvel hanno anche allestito alcuni bagni pubblici a tema, con un’operazione di marketing piuttosto insolita.

