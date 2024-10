X Factor 2024 in diretta streaming e in replica on demand: ecco come fare

Per guardare X Factor 2024 non è necessario avere un abbonamento a Sky. Sfruttando il Pass Entertainment di NOW, infatti, è possibile seguire lo show del momento, sia in diretta streaming che con una replica on demand.

Basta collegarsi alla piattaforma di streaming per poter guardare tutti i contenuti dedicati allo show. Per attivare il Pass Entertainment di NOW basta seguire il link qui di sotto e raggiungere così il sito ufficiale di NOW. Una volta attivato il Pass si avrà accesso immediato ai contenuti.

X Factor 2024 è su NOW

Ci sono diverse opzioni per guardare X Factor 2024 su NOW:

il Pass Entertainment costa 6,99 euro al mese per 12 mesi oppure 8,99 euro al mese

costa oppure 8,99 euro al mese il bundle con i Pass Entertainment e Cinema costa 9,99 euro al mese per 12 mesi oppure 11,99 euro al mese

costa oppure 11,99 euro al mese il pacchetto con i Pass Entertainement e Cinema e l’Opzione Premium (con 2 visioni in contemporanea ed elimina la pubblicità dai contenuti on demand) costa 11,99 euro al mese per 12 mesi oppure 14,99 euro al mese

Per attivare una delle offerte basta seguire il link qui di sotto. L’attivazione consente l’accesso immediato a tutti i contenuti inclusi nel Pass.

Ricordiamo che attualmente è in corso la 18° edizione di X Factor Italia. Alla conduzione c’è Giorgia mentre i giudici sono Manuel Agnelli, Paola Iezzi, Jake La Furia e Achille Lauro.

Lo show, dopo la fase delle audizioni e dei bootcamp, sta attraveso ora la fase delle Live. In totale sono 7 puntate, con le semifinali programmate per il prossimo 28 di novembre e la finale in programma il 5 dicembre.

La prima puntata è stata un grande successo con oltre il 4% di share. Tutte le puntate saranno trasmesse da Sky oltre che da NOW, in diretta streaming e con possibilità di rivedere la replica on demand.