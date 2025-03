Google Documenti, arrivano i riassunti generati dall'AI

L’intelligenza artificiale generativa continua a “invitarsi” nei prodotti e nei servizi di Google. L’ultima novità annunciata dal colosso di Mountain View riguarda Google Documenti, che ora può generare automaticamente riassunti dei documenti grazie all’AI. Alla base di questa funzionalità, naturalmente, c’è Gemini, il modello AI di Big G.

L’uso più ovvio è è nel lavoro collaborativo e nella gestione dei progetti. Invece di scorrere interi documenti, i membri di un team possono ottenere in pochi secondi un riassunto chiaro e conciso, senza perdere troppo tempo. Google sottolinea che questa funzione è particolarmente utile anche per riassumere documenti tecnici, note di riunione, strategie aziendali e brief di marketing in pochissimo tempo.

Riassunti AI ora disponibili su Google Documenti

I sommari generati dall’intelligenza artificiale si basano sui blocchi introdotti in Google Documenti lo scorso anno. All’interno del blocco, basta selezionare Inserisci > Moduli > Riepilogo AI o digitare semplicemente @summary per generare il riepilogo AI, che può essere modificato e integrato nel documento. Un’opzione di aggiornamento consente di aggiornare il riassunto quando si modifica il contenuto del documento.

Per il momento, questa nuova funzione non è disponibile per tutti gli utenti. Come molte delle funzioni AI della suite per ufficio, Google la riserva ai clienti di Workspace. Per usufruirne è necessario essere abbonati a Business Standard e Plus, Enterprise Standard e Plus, Google One AI Premium, Gemini Education o Gemini Education Premium, Gemini Business o Gemini Enterprise (questi ultimi due non sono più disponibili per i nuovi utenti).

Il roll out è iniziato il 17 marzo 2025 e sarà progressivo. Google prevede di completare l’introduzione entro il 7 aprile 2025. Chi è idoneo, ma non ha ancora accesso ai riassunti dell’intelligenza artificiale in Google Documenti, deve solo aspettare qualche giorno perché l’opzione appaia nel proprio spazio di lavoro.