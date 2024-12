Google Documenti genera documenti di testo da zero con l'AI

A quanto pare, su Google Documenti è in dirittura d’arrivo un nuovo strumento AI ancora più potente di quanto già offerto. Nelle scorse ore, infatti, è stata individuata una pagina del supporto tecnico ufficiale che illustra le capacità di una funzione denominata “Help me create”, la quale dovrebbe sfruttare le tecnologie di Gemini per generare completamente da zero documenti di testo.

Google Documenti

Stando alla documentazione ufficiale fornita da Google, l’utente potrà richiamare la funzione tramite un chip apposito nella parte alta di un documento vuoto, oppure tramite il menu File > Nuovo. L’AI avrà accesso a tutti i documenti dell’account Workspace di riferimento e sarà possibile impostarne uno o più come fonte dei dati.

Nella documentazione viene specificato che il documento generato dall’AI non manterrà la struttura o lo stile del materiale d’origine, non incorporerà risultati delle ricerche Web e non includerà immagini di copertina o interne di persone create con l’intelligenza artificiale che rappresentino persone.

I casi d’applicazione possono essere molteplici e gli esempi vengono forniti direttamente da Google: comunicati stampa, post su blog, menu briefing di una campagna marketing e chi più ne ha più ne metta.

La funzionalità sarebbe già in fase di distribuzione, ma la distribuzione dovrebbe avvenire in modo graduale e solo sul sito Web desktop. Inoltre, si tratta di una novità riservata agli utenti che partecipano alle iniziative Gemini for Google Workspace Alpha e Workspace Labs.

Da tenere presente che attualmente Google Documenti mette già a disposizione degli utenti lo strumento “Help me write”, tramite cui è possibile generare del testo, ma all’interno di un documento di testo già esistente.