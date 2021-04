Google Earth: cambiamenti climatici con Timelapse

Google Earth è sicuramente uno dei servizi più popolari dell’azienda di Mountain View. Da circa un anno è possibile accedere alla versione web con qualsiasi browser, grazie all’uso di WebAssembly. Ora è stata annunciata un’altra interessante funzionalità, denominata Timelapse, che permette di vedere gli effetti dei cambiamenti climatici negli ultimi 37 anni attraverso immagini 3D.

Google Earth: Timelapse dal 1984 al 2020

Per accedere alla nuova funzionalità è possibile cliccare sul link diretto oppure scegliere uno dei cinque temi proposti nella sezione Voyager: Trasformazione delle foreste, Una bellezza fragile, Fonti di energia, Espansione umana e Riscaldamento globale. In alternativa è possibile cercare un luogo specifico. Oltre 800 video in 2D e 3D sono stati pubblicati sul sito Google Earth Engine.

Per creare i timelapse in 3D sono state utilizzate oltre 24 milioni di immagini satellitari scattate tra il 1984 e il 2020. Dopo oltre due milioni di ore di elaborazione con migliaia di computer in Google Cloud è stato generato un singolo mosaico video da 4,4 terapixel, equivalente a 530.000 video con risoluzione 4K. Google sottolinea che tutti i calcoli sono stati effettuati con data center alimentati al 100% da energia rinnovabile.

La tecnologia è stata sviluppata in collaborazione con il CREATE Lab della Carnegie Mellon University. Le immagini sono state invece fornite da NASA, US Geological Survey (satelliti Landsat) e dall’Agenzia Spaziale Europea (satelliti Sentinel). La funzionalità Timeline verrà aggiornata ogni anno con nuove immagini.