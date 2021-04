WebXR con Chrome per scavare un tunnel

Google ha annunciato quattro esperimenti che permettono di testare la tecnologia WebXR con Chrome. Chi possiede uno smartphone compatibile con ARCore può utilizzare il browser per scavare un tunnel attraverso la Terra, effettuare misurazioni di oggetti reali, visualizzare la distanza sociale e vedere le foto in realtà aumentata.

Il professor Lidenbrock e suo nipote Axel hanno viaggiato al centro della Terra da Reykjavik all’isola di Stromboli. Google vuole offrire una simile esperienza, senza passare da un vulcano. È infatti sufficiente eseguire Floom con l’ultima versione di Chrome per Android. Puntando la fotocamera dello smartphone verso terra viene aperto un tunnel virtuale, attraverso il quale si può vedere un luogo dall’altra parte della Terra.

