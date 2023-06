Anche Google elimina i link alle news in Canada

Era solo questione di tempo. Ora è arrivata l’ufficialità. Google ha comunicato che rimuoverà i link agli articoli da Search, News e Discovery, quando entrerà in vigore la nuova legge Online News Act in Canada. L’azienda di Mountain View disattiverà anche il servizio Google News Showcase. La stessa decisione è stata presa da Meta per Facebook e Instagram.

Google News saluta il Canada

La legge Online News Act è stata già approvata, quindi manca solo la firma reale per l’entrata in vigore. In base alla legge, Google e Meta devono pagare gli editori per pubblicare i link agli articoli. In pratica devono concordare con gli editori un giusto compenso. L’azienda di Mountain View afferma che la legge è inattuabile, quindi ha informato il governo canadese che eliminerà i link alle news da tutti i suoi prodotti.

Google sottolinea che il programma News Showcase ha permesso di raggiungere un accordo con oltre 150 pubblicazioni. Grazie alla visualizzazione dei link, gli editori hanno incrementato i guadagni attraverso inserzioni e nuovi abbonamenti. L’azienda californiana ha portato come esempi le soluzioni adottate in Europa, Australia e Taiwan, fornendo anche feedback costruttivi, ma nessuna delle modifiche suggerite è stata accettata.

Il governo canadese ha comunicato che la legge non verrà applicata fino all’adozione dei regolamenti attuativi. Google non ha però la certezza che i problemi evidenziati verranno risolti. Pertanto ha deciso di informare gli utenti canadesi in anticipo, consigliando di accedere ai siti di news digitando direttamente l’indirizzo nel browser, in quanto il motore di ricerca non indicizzerà più le pagine. Ciò causerà anche un danno economico agli stessi editori.