 Google Fitbit Versa 4 a prezzo speciale per la Festa delle Offerte di Primavera
Il bellissimo Google Fitbit Versa 4 è in offerta su Amazon al 35% grazie alla Festa delle Offerte di Primavera 2026, un vero affare.
Tecnologia Mobile
Approfitta anche tu della Festa delle Offerte di Primavera Amazon per acquistare diversi prodotti tecnologici e dei prezzi concorrenziali. Quello che ti segnaliamo oggi è uno straordinario smartwatch. Se fai presto puoi mettere nel tuo carrello il Google Fitbit Versa 4 a soli 148,99 euro, invece che 229,95 euro.

Potresti non vederlo da mobile ma considera anche sul prezzo di listino c’è uno sconto del 35% e quindi adesso avrai un notevole risparmio di circa 81 euro sul totale. Potrai tracciare le fasi del sonno, le calorie che bruci e tantissime altre cose durante le tue attività sportive e non. Fai in fretta però perché l’offerta non può durare molto.

Google Fitbit Versa 4 a un prezzo incredibile

Il Google Fitbit Versa 4 in questo momento è un best buy. Si presenta con un display quadrato da 4 pollici bello grande e perfettamente visibile anche alla luce del sole. Mentre il cinturino elegante in morbido silicone è molto comodo e potrai quindi tenerlo anche mentre dormi senza nessun problema. Proprio a questo riguardo è in grado di analizzare le fasi del sonno dando un punteggio a quanto hai dormito bene per aiutarti a migliorare.

È dotato inoltre di diversi strumenti per gestire lo stress giornaliero, l’SpO2, il ciclo mestruale e tanto altro. Riceverai notifiche di chiamate, messaggi, email, social e calendario che potrai vedere direttamente sul display senza usare lo smartphone. Il GPS integrato invece ti permette di tracciare i tuoi percorsi in modo preciso. Inoltre, grazie a una generosa batteria, è in grado di durare oltre 6 giorni e si ricarica anche rapidamente.

Non tardare perché un’offerta del genere non può assolutamente durare. Perciò fiondati su Amazon e acquista il tuo Google Fitbit Versa 4 a soli 148,99 euro, invece che 229,95 euro. Se ti stai chiedendo quanto costi la spedizione sappi che non pagherai nulla se sei iscritto ad Amazon Prime. Dunque se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.

Pubblicato il 11 mar 2026

