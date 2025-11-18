Google, Flight Deals per tutti e Canvas per pianificare viaggi con l'AI

Google sta lanciando nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale per i viaggi. Espande Flight Deals per trovare offerte sui voli con l’AI e Canvas su AI Mode per pianificare gli itinerari di viaggio con l’AI. Inoltre, estende le funzioni di prenotazione assistita a più utenti. In pratica, Big G vuole diventare un agente di viaggio personale…

Google Flight Deals diventa globale

Google ha lanciato Flight Deals per la prima volta ad agosto negli Stati Uniti, in Canada e in India. sta espandendo lo strumento di ricerca basato sull’intelligenza artificiale all’interno di Google Flights a livello globale per aiutare le persone a trovare rapidamente destinazioni convenienti. Per iniziare, gli utenti devono descrivere dove, quando e come desiderano viaggiare. Flight Deals utilizzerà quindi l’intelligenza artificiale per visualizzare le migliori offerte disponibili. Una specie di motore di ricerca per i voli che capisce il linguaggio naturale invece di costringere a compilare form con date e destinazioni precise.

Flight Deals è ora disponibile in oltre 200 paesi e territori in tutto il mondo, Italia compresa. Lo strumento supporta inoltre più di 60 lingue.

Canvas su AI Mode, l’organizzatore di viaggi che fa tutto da solo

Per quanto riguarda le nuove funzionalità di AI Mode, Google afferma che gli utenti ora possono utilizzare lo strumento Canvas integrato per creare itinerari di viaggio. Canvas, lanciato inizialmente come strumento per creare piani di studio e organizzare le informazioni in più sessioni in un pannello laterale, ora può aiutare gli utenti a pianificare i loro prossimi viaggi. Gli utenti devono indicare solo il tipo di viaggio che stanno cercando e quindi selezionare l’opzione “Crea con Canvas”.

Immediatamente, otterrai un programma nel pannello laterale di Canvas che riunisce i dati di ricerca in tempo reale per voli e hotel, dettagli da Google Maps come foto e recensioni e informazioni rilevanti da siti web , ha spiegato Google in un post sul blog. Troverai suggerimenti che corrispondono ai tuoi criteri, come confronti tra hotel in base al prezzo e ai servizi offerti o idee per ristoranti e attività ottimizzate in base al tempo di percorrenza dal luogo in cui alloggi .

Poi è possibile fare domande più specifiche e ottenere un aiuto nelle scelte, tipo scegliere un hotel più vicino al locale dove si desidera provare il brunch, ma un po’ più lontano dai sentieri escursionistici che si desidera esplorare.

La pianificazione dei viaggi con Canvas è disponibile su desktop negli Stati Uniti per gli utenti che hanno aderito all’esperimento AI Mode in Labs. Quindi per ora è limitata, ma probabilmente si espanderà presto se Google vede che la gente la usa.

Prenotazioni con gli agenti solo negli USA, per ora

Inoltre, Google ha annunciato che renderà disponibili le funzionalità di AI Mode a un numero maggiore di persone. All’inizio di quest’anno, Google ha annunciato che gli utenti che hanno aderito a Labs possono ora ottenere assistenza per prenotare ristoranti, biglietti per eventi e appuntamenti di bellezza e benessere su AI Mode. Ora, l’azienda sta rendendo questa funzionalità disponibile a tutti gli utenti statunitensi.

Gli utenti possono richiedere prenotazioni per la cena in base a diverse preferenze, come il numero di persone, la data, l’ora, la posizione e la cucina preferita. AI Mode cercherà quindi tra diverse piattaforme di prenotazione per trovare la disponibilità in tempo reale dei ristoranti che corrispondono alla richiesta. Successivamente, mostrerà un elenco curato di opzioni tra cui scegliere.

In futuro, Google afferma che sarà possibile completare la prenotazione di voli e hotel direttamente su AI Mode. Gli utenti potranno descrivere ciò che stanno cercando e quindi confrontare diversi voli o hotel e sfogliare informazioni come orari, prezzi, foto delle camere, servizi e recensioni. Tutto senza mai uscire dalla ricerca Google. È il sogno di Google: tenerci all’interno del suo ecosistema per ogni aspetto della nostra vita, comprese le vacanze…