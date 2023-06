Google Fogli accoglie Duet AI: come funziona l'IA generativa?

Vi ricordate dell’intelligenza artificiale Duet AI per Google Workspace, novità introdotta lo scorso maggio e attualmente in continua fase di potenziamento all’interno dei vari servizi della suite Google? Ebbene, ci sono altre novità in arrivo, questa volta specifiche per Google Fogli. L’app dedicata alla creazione e gestione dei fogli di lavoro diventa ancora più potente ora che l’IA generativa viene integrata nativamente al suo interno.

La stessa Grande G ha infatti annunciato ieri, 22 giugno 2023, che Duet AI arriva su Google Fogli tramite Google Workspace Labs. Basta essere parte del programma di test in anteprima per provare con mano le funzionalità inedite in arrivo.

Google Fogli diventa più potente con l’IA

La società di Mountain View ha dichiarato tramite Twitter che il compagno IA è disponibile su Google Fogli, ma cosa offre esattamente? Sulla barra laterale collocata a destra nella schermata dell’app Fogli apparirà la sezione “Aiutami a organizzare”, grazie alla quale sarà possibile creare da zero o strutturare meglio il foglio di calcolo tramite prompt testuali. È sufficiente digitare l’attività d’interesse affinché Duet AI generi un modello personalizzato.

Duet AI for Google Workspace can now help you stay organized in Google Sheets. Just describe what you want to accomplish, and Sheets will generate custom templates to help you get started. Rolling out now in #GoogleWorkspace Labs → https://t.co/0VPbhLziA0 pic.twitter.com/t7RH9haY8l — Google Workspace (@GoogleWorkspace) June 22, 2023

Ad esempio, basta scrivere “Agenda per un evento di lancio con vendite giornaliere e descrizioni della sessione di lavoro” per creare automaticamente una tabella con le categorie necessarie per tale agenda, come orario, location, descrizione e status delle varie sessioni.

In questo modo è possibile risparmiare molto tempo durante la gestione dei fogli di lavoro tramite l’app Google, trasformando l’attività lavorativa grazie al supporto dell’intelligenza artificiale. È lampante che il colosso americano voglia recuperare il terreno perso nella corsa all’IA contro Microsoft, che invece sta correndo grazie alla collaborazione con OpenAI. Quali altre novità arriveranno dopo Google Fogli? Staremo a vedere.