Google Foto aumenta la qualità delle foto

Google Foto sta per ricevere un enorme aggiornamento che promette di migliorare ulteriormente la qualità delle foto grazie all’introduzione della funzione Ultra HDR. Google Foto è una delle applicazioni più popolari e apprezzate dagli utenti che vogliono archiviare, organizzare e modificare le proprie foto e i propri video. L’applicazione offre diverse funzioni utili, tra cui il backup automatico, la creazione di album, collage e filmati, la ricerca intelligente e il riconoscimento facciale.

Aggiornamento Google Foto: immagini Ultra HDR

Secondo alcune indiscrezioni emerse da nuove stringhe di codice trovate all’interno dell’applicazione Google Foto, l’aggiornamento che introdurrà la funzione Ultra HDR è ormai quasi pronto per arrivare nell’app dedicata alla fotografia. L’Ultra HDR è una tecnologia che consente di aumentare la gamma di colori e di tonalità di una foto, rendendola più vivida e realistica.

L’Ultra HDR si basa sull’aggiunta di una gain map, ovvero una mappa che indica il livello di luminosità di ogni pixel, a un’immagine JPEG standard. In questo modo, l’immagine guadagna molto in termini di qualità, avvicinandosi allo standard 4K UHD.

L’Ultra HDR è particolarmente utile per le foto scattate in condizioni di luce difficili, come il tramonto o il controluce, in cui si rischia di perdere i dettagli nelle zone più chiare o più scure. L’Ultra HDR migliora la qualità delle foto scattate con lo smartphone, rendendole più simili a quelle scattate con una fotocamera professionale. Inoltre, aumenta la fedeltà dei colori e dei contrasti delle foto, rendendole più adatte alla stampa o alla condivisione sui social network.

Molto probabilmente, i primi dispositivi a sfoggiare questa novità saranno i nuovi Google Pixel 8 in arrivo entro la fine dell’anno. Le foto scattate in Ultra HDR potranno essere visualizzate senza problemi su Google Foto, anche sulle applicazioni che non supportano lo standard più recente.