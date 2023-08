Google Foto: IA generativa e scheda per i Ricordi

Google ha annunciato un’importante novità per l’app Foto. L’azienda di Mountain View ha migliorato la funzionalità Ricordi con l’intelligenza artificiale generativa. Ha inoltre aggiunto una scheda dedicata nella barra di navigazione inferiore. La novità è inizialmente disponibile negli Stati Uniti, ma arriverà in altri paesi nel corso dei prossimi mesi.

IA e nuova scheda per Ricordi

I Ricordi sono stati introdotti circa quattro anni fa. L’utente vede in primo piano foto e video scelti in base alla data e/o al tema (persone, luoghi e oggetti). In alternativa è possibile toccare lo switch Ricordi nella parte inferiore della schermata home. Google ha ora aggiornato la funzionalità inserendo la nuova scheda dedicata tra Foto e Raccolta.

È ancora possibile cambiare il layout, creare nuovi ricordi, nasconderli, aggiungere o rimuovere foto e video. Grazie all’intelligenza artificiale generativa è possibile ottenere raccolte migliori e chiedere aiuto nella scelta del titolo più adatto o altri suggerimenti. Essendo una funzionalità sperimentale, l’app Foto potrebbe fornire consigli sbagliati. Gli utenti possono segnalare a Google eventuali problemi.

L’ultima novità è invece già disponibile nella versione più recente dell’app Foto per Android. Sotto ogni ricordo è presente il pulsante che permette di condividere il ricordo via Gmail, WhatsApp, Messaggi e altri servizi. È ora possibile anche la collaborazione, ovvero la creazione dei ricordi con amici e familiari. In futuro si potrà condividere un ricordo in vari formati video.